SBL》不抱怨打太少 澎澎生日願望：戰績好一點

2018年12月30日 15:49 中時電子報 黃及人

擁有今年雅加達亞運中華男籃國手身分的璞園前鋒「澎澎」陳冠全，30日歡度自己25歲生日，面對本季上場時間創下生涯新低，澎澎並不想抱怨什麼，僅強調球隊有其考量，更許了自己生日願望是，「我們戰績可以好一點！」

陳冠全本季無論上場時間(14分鐘)或平均得分(4.4分)皆創生涯新低，似乎成為SBL雙洋將新制下的「受害者」，畢竟包含麥克、瓊斯或凱爾，幾乎佔完所有內線球員上場時間，在禁區討生活為主的澎澎，上場時間不變少都難。

「原本我在國家隊期間，聽到新球季改成雙洋將，一開始我還很開心，認為今後球賽會變很精采，」陳冠全不改脫線個性表示，「後來仔細一想，咦！這樣想好像不對，因為有了雙洋將，應該很有可能會壓縮到我的上場時間。」

就算陳冠全本季上場時間變少，卻絲毫沒有改變他在場上拚戰的鬥志與決心，「老實講，我想再多也沒意義，籃球是團隊運動，我想太多反而讓自己限制在框框內，還不如做好上場準備，每次上場就做好自己的工作或角色就對了。」

「我就把這個球季當作考驗，」陳冠全說，「或許我可以因為這樣故意擺爛，展現不好態度，滿足自己需求，但這不等於給別人機會追到我了嗎？我怎可能會這樣做，所以我沒多想，就等Ben哥(璞園教頭麥班達)叫我名字就好。」

其實12月30日這天，也是湖人球星「小皇帝」詹姆斯的34歲生日，問陳冠全知不知道他跟NBA當今一哥同1天慶祝生日，他馬上回答，「我當然知道，還有老虎伍茲也是這天生日(43歲)，甚至有位媒體大姊也是今天呀！」

(中時電子報)