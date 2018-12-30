獲選全國模範公務員　他們25萬給這些小孩

全國公務員兩大表率在環保局 獎金25萬捐向育幼院及公益單位。（環保局提供）

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梁開忠科長穿上逗趣的「恐龍裝」，與孩童打成一片。（環保局提供）
環保局長沈志修赴「桃園市育德兒童之家」，和小朋友同樂。（環保局提供）
環保局長沈志修赴「桃園市育德兒童之家」，為社會獻上愛心。（環保局提供）
梁開忠科長穿上逗趣的「恐龍裝」，與孩童一起遊戲。（環保局提供）

桃園市環保局專門委員葉孟芬、今年獲得2018年全國公務人員傑出貢獻獎，她將獎金20萬元全數捐給以海洋保護、雨林保護為主的公益慈善機構，獲選全國模範公務人員的事業廢棄物科長梁開忠也捐出獎金5萬元給桃園市育德兒童之家，30日更和環保局長沈志修一同前往兒童之家關懷院生。

2018年獲選全國公務人員「傑出貢獻獎」的葉孟芬，將獎金20萬元全數捐給以海洋保護、雨林保護為主的公益慈善機構，包括桃園市加利利愛鄰全人關懷協會、台灣環境資訊協會、綠色和平組織等單位，希望能造成更多正向的改變，她笑說這點貢獻只是棉薄之力，能夠想到初衷，看見政策在民眾身上的改變，就是她持續努力的動力。

獲選2018年全國模範公務人員的梁開忠則將5萬元獎金全數捐給桃園市育德兒童之家，30日當天還和環保局長沈志修一同到場與小朋友們同歡，梁開忠更穿上恐龍裝娛樂大家，讓歡樂的氣氛充斥現場。

梁開忠笑說這樣的捐贈只是一點小小的貢獻，要感謝同仁們齊心協力，共同推動便民的措施，制定有感政策，讓各方民眾信賴公部門，也更樂意善待環境。沈志修則說，在育幼院度過童年的孩子，需要社會大眾的眷顧及關懷，同仁能將榮譽化為大愛，主動將獎金全數捐出，將良善的意涵傳遞出去，樹立公務人員的模範，相當值得肯定。

(中時 )

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