最棒里長陳永和卸任 鄉親辦感恩團結餐會：牛埔就是要發展觀光

2018年12月30日 16:16 中時 曹婷婷

南關線三劍客陳永和、市議員許又仁和牛埔新任里長陳泰祥（從右至左）。（曹婷婷攝）

現場席開30桌。(曹婷婷攝)

守護龍崎家園拒絕掩埋場，跳級參選台南市長拿下第3高票的前牛埔里長陳永和，一戰成名，卸任回歸一介平民，被網友譽為「最棒里長」的他交棒給新任牛埔里長陳泰祥。陳泰祥及鄉親感念他過去4年用心守護這塊土地，30日席開30桌舉辦團結感恩餐會。陳永和說，從現在開始大家團結一致推展牛埔觀光，「我們有理想要發展觀光，把髒東西拿掉，讓地方越來越進步。」

獲邀到場的立委王定宇推崇，「新舊任牛埔里長交接餐會，不是交接職務，而是交接守護這片土地的責任。」王定宇說，牛埔這片土地是祖先留給我們的，這裡同時也是台南市水源頭，實在沒道理把這裡變成垃圾場。王定宇感謝陳永和以及當地鄉親守護故鄉的精神，「你們都是有錢買不動、黑道嚇不倒、政府趕不走，最堅定的一群人」。

他說，新年期待龍崎掩埋場水土保持工程作廢、整體開發計畫撤銷，龍崎長輩們不再需要為了守護故鄉而站在路邊抗爭。

陳永和感性說，4年前當選里長曾舉辦感恩餐會，沒想到4年後交接竟也有餐會，大家一路在困難中團結對抗，現在也該告一段落，眼睛要向前看、想法要更新，不要停留在抗爭時代，從現在開始大家團結一致推展牛埔觀光。

「抗爭只是一個名詞，我們有理想要發展觀光，一步一步來，開放給大家參觀最美的大自然，不是用錢堆出來的美。」卸任後的他步調反而更緊湊，今晚將應台南市長黃偉哲邀請，出席市府舉辦的跨年晚會，明年元月2日與市議員許又仁、陳泰祥到市議會開記者會，提出掩埋場解套之道。

參選時與陳永和、陳泰祥被封為「南關縣三劍客」之一的台南市議員許又仁則表示，絕對會站在人民角度思考問題，今後將嚴格督促台南市政府好好重新思考龍崎牛埔未來作法，希望市府重新思考廢棄物掩埋場去留，並要求優先開放龍崎兵工廠。

(中時 )