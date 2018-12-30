人類首次月背登陸倒數中！陸「嫦娥四號」進著陸軌道

2018年12月30日 16:17 中時電子報 馮英志

人類首次月背登陸即將進入倒數計時！大陸探月工程辦公室30日在微博發布消息指出，上午8時55分，嫦娥四號探測器在環月軌道成功實施變軌控制，順利進入準備的月球背面著陸預定軌道。

嫦娥四號探測器順利進入月球背面著陸預定軌道，離人類首次月背登陸邁前一步。

新華社30日報導，4時55分，科技人員在北京航太飛行控制中心向嫦娥四號探測器注入調姿和變軌參數。8時54分，嫦娥四號探測器發動機成功點火，開始實施變軌控制。

8時56分，地面測控站實時遙測數據監視判斷，嫦娥四號探測器已由距月面平均高度約100公里的環月軌道，成功實施降軌控制，進入近月點高度約15公里、遠月點高度約100公里的環月軌道。

由於月球自轉一周與繞地球公轉一圈的時間相同，人類永遠只見到月球「同一面」，故降落時的指揮控制需靠半年前發射的「鵲橋」中繼通信衛星。自嫦娥四號探測器12日成功實施近月制動進入環月軌道以來，成功完成環月軌道修正、「鵲橋」中繼衛星鏈路測試、鐳射測距、3D成像、微波測距測速等在軌道測試，為探測器進入預定著陸區、擇機實施月球背面軟著陸做好準備。

「嫦娥四號」是大陸探月計劃的一部分。由於月球背面沒有來自地球的無線電波幹擾，被視為天文觀測的極佳場所。此外，它預計還將對月球背面的礦產和地貌進行勘探。

根據探月工程辦公室微博先前貼文指出，自1958年人類嘗試探索月球以來，接從月球正面著陸，至今月球背面仍是人類登月探測史上的空白。與正面著陸相比，通訊障礙是月背登陸主要的困難。由於被地球潮汐鎖定，月球背面的探測器無法和地球直接通訊，而此次嫦娥四號正是靠半年前發射的「鵲橋」中繼通信衛星完成與地球之間聯繫。

該貼文還指出，嫦娥四號預計將於直徑約2500公里，深度約12公里的艾特肯盆地（Aitken basin）登陸，為目前所知整個太陽系最大、最深的盆地。此次登陸將這將對瞭解這個區域的地質演化歷史和細節。

(中時電子報)