咖啡1折、零食半價 跨年元旦連假 優惠好康看這邊

2018年12月30日 16:46 工商 劉馥瑜

全家祭出Let's cafe大杯熱美式、熱拿鐵第2杯1折，還有多項保暖商品及、關東煮熱食等優惠。圖／業者提供

7-ELEVEN即日起至1月8日，推出CITY CAFE全品項任選第2杯半價優惠，並加碼零食飲料、禦寒商品備貨。圖／業者提供

7-ELEVEN因應跨年，門市商品陳列也特別做調整，方便民眾拿取。圖為去年信義區門市。圖／業者提供

萊爾富推出咖啡買1送1、逾百項零食飲品5折起等跨年限定優惠。圖／業者提供

愛買首次推出跨年購物節，限時2天滿2000打9折，預計送出2000萬新年購物金。圖／業者提供

2018年倒數，無論是要在台北101、內湖美麗華、台中劍湖山世界、高雄夢時代及愛河等，參加跨年晚會活動看煙火，或是到南投清境農場、阿里山與台東太麻里等風景區，迎接2019年第一道曙光，各大通路推出的跨年元旦連假優惠好康，一次整理報你知：

一、7-ELEVEN：CITY CAFE全品項第2杯半價

7-ELEVEN表示，根據過往銷售觀察，跨年熱銷冠軍商品是CITY CAFE，鑑此商機，小七即日起至1月8日，推出CITY CAFE全品項任選第2杯半價優惠（含黑糖珍珠撞奶、精品咖啡、氮氣系列商品及現萃茶全品項），預估帶動銷量較去年同期成長1成。

受惠「韓流」發威，7-ELEVEN針對高雄夢時代及愛河周遭動線約8間門市備戰，31日下午開始將在夢時代周邊設立行動門市，調度超過40台的熱食區設備進駐，包括關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機、熱罐機，還有CITY CAFE咖啡機及現萃茶設備等，方便民眾無須進店、隨買隨走，還有圍巾、手套等保暖商品設置專區讓民眾採買。

位在台北跨年蛋黃區的信義區，7-ELEVEN也針對信義區周邊超過40家門市重新調整動線，並增加休閒零食、啤酒、滷味、杯裝咖啡及保暖禦寒相關便利用品（如口罩、雨具）等備貨量，較平日增加6～7倍的備貨量，人力也增5倍以上，總計動員超過上百位夥伴到場支援。

瞄準跨年4天連假出遊商機，7-ELEVEN表示，位於清境商圈內的7-ELEVEN清境、小瑞士及城堡門市，因應高海拔低溫氣候，針對食飲類與用品類備貨量增加2～3倍，如關東煮、泡麵、熱罐、暖暖包、發熱衣、圍巾、手套等，預估今年將吸引超過上萬人次湧入清境商圈，較去年同期再成長1成。

二、全家：熱咖啡第2杯1折、炸雞套餐優惠

迎向2019年，全家搶跨年元旦連假迎新商機，推出多項會員專屬暖心優惠，包含Lets café大杯熱拿鐵、熱美式限時第2杯1折，自有品牌FamilyMart Collection鵝絨衣長版特價1790元（原價3600元）、短版特價1690元（原價3600元），全台5間bb.q Chicken炸雞複合店也推「bbq半半炸雞套餐」特價399元（原價469元），還有多項零食飲料、關東煮等優惠促銷。

跨年倒數，全家表示，位於跨年一級戰區的北市信義區全家店舖，已備妥10倍人力、10倍貨量，包含關東煮、夯番薯、咖啡、熱狗都將增設機台，並擴增多個啤酒櫃位；同時，因應連假，超過300間位於風景區、觀光區店舖，也備妥衛生紙、濕紙巾、口罩、暖暖包，甚至是絲襪、盥洗用品、提神飲料、行動電源、護唇膏等出遊商品。

此外，因應連假期間聚餐或煮火鍋需求，12/29-1/1全家也推出關東煮手工高麗菜捲冷凍食材包，會員買1包送1包（原價兩包240元，特價120元），現煮關東煮手工高麗菜捲，也同享會員買1送1價（原價兩個40元，特價20元）。

三、萊爾富：咖啡買1送1、雲端超商47折起

看好跨年及元旦出遊人潮，萊爾富推出咖啡買一送一、雲端超商APP Hi點10倍送，還有逾百項零食飲品5折起等跨年限定優惠。其中，12月31日至108年1月2日止，凡至門市出示萊爾富Line好友獨享價活動頁面，即可享Hi Café 中杯美祿熱可可、大杯美式熱咖啡與大杯熱拿鐵，皆享同品項買1送1優惠。

此外，萊爾富雲端超商APP也推瘋跨年「Hi點10倍送」活動，只要在雲端超商APP購買任一款商品並完成付款，到門市兌換一件即享最高10倍Hi點回饋，使用雲端超商購買各式咖啡、零食、糖果等商品，還可享有47折起優惠，消費者可以團購價，一次買齊跨年派對的購物需求。

為滿足跨年聚會的零食選擇，即日起至108年1月1日，萊爾富門市推出逾百項商品最高優惠5折起，包含森永嘟歐雙層QQ軟糖、華元鹹蔬餅、伊藤園北海道玉米茶、日本北海道設計瓶可樂、Hi-Life original 微氣泡醋飲，以及曼陀珠、萬歲牌與元本山指定品項等買1送1起。

四、OK超商：咖啡第2杯7折、24小時暖心鍋物

今年跨年夜遇寒流，OK超商祭出「OKmart 24小時鍋物」OKCOOK系列，包括「麻油雞小火鍋」、「麻油猴頭菇細粉」、「部隊鍋」、「壽喜燒」等鍋物商品，在全台有OKCOOK的門市加碼備貨，正常日全台最高單日售出500碗，跨年夜當天預估可破1000碗，還有哈燒熱點的現烤炸雞，只要消費加10元就送235ml的可樂或雪碧。

此外，OK Café也是跨年的熱銷NO.1，今年適逢氣溫下滑，OK超商加碼推出OK Café醇品系列大杯第2杯7折優惠，期能趁著這波跨年商機，單日至少提高2成業績。

五、全聯：一起吃鍋跨年，湯底買1送1

全聯於即起至1月1日推出「跨年FUN樂趣促銷」，今年跨年適逢低溫來襲，推出寬巷子火鍋湯底、上海老鍋底等買1送1，還有桂冠火鍋料、義美珠肉貢丸、雅芳特級紅燒羊肉爐189元等特價促銷，邀民眾一起吃鍋跨年。

此外，針對外出跨年的民眾，全聯也在196間有供應現做咖啡的門市，推出1月1日前熱美式買1送1，一杯原價25元，算下來一杯只要12.5元，另外跨年聚會活動必備的零食飲料，全聯也加強備貨，並祭出優惠價，預計今年跨年檔期業績將較平日成長約2成。

六、愛買：跨年購物節，230項商品買1送1

愛買今年首度舉辦「跨年購物節」，12月31日、1月1日限時2天推出年貨早鳥優惠，會員單筆滿2,000元打9折，預計將祭出2,000萬新年購物金回饋；1月8日前還有咖啡、餅乾、飲品等超過230項熱銷商品買1送1，愛買公關經理王佳慧說，看準今年元旦連假4天購物商機，愛買首次推出購物節同慶，目標帶動業績較往年同期增3成。

愛買表示，盤點2018年度百大熱銷品祭出優惠，其中，包括月銷破萬盒咖啡王【UCC濾掛咖啡】特價318元買一送一，年度泡麵榜冠軍【台酒花雕雞袋麵】回饋價126元；生鮮熱銷霸王則是新鮮現切【台灣珍珠豬小排】及百搭食材【台中新社A級杏鮑菇】。

跨年低溫就在家辦火鍋派對，愛買百項肉品、火鍋湯底、蔬菜、丸餃類75折起，年度新品【義美紅燒羊肉爐】特價189元、量販獨家【阿文師火鍋餃系列】特價3包69元，並推出油花分布均勻的【美國特選冷藏霜降火鍋片】100g 88元、【國產冷凍豬烤肉片】全面8折起。

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