影》價值百萬美元的笑容 大谷翔平經濟效益驚人

2018年12月30日 17:04 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

大谷翔平以「二刀流」身份挑戰大聯盟，不只在場上掀起旋風，場邊的經濟效益也相當驚人，不論在美國或日本，大谷翔平「價值百萬的笑容」的成效讓相關廠商都相當滿意。

雖然確切數字沒有公開，但大谷翔平的相關商品在天使隊的銷售名列前茅，天使副總裁米德（Tim Mead）說道：「天使隊的知名度因為大谷翔平提升不少。」

大谷翔平曾讓球場附近在比賽開始前的4個小時就已擠滿車輛，尤其4月17日天使在主場面對紅襪的比賽，天使主場共湧進4萬4482位觀眾，這是隊史第二多的數字，不過當天大谷先發登板2局就被打出4支安打失3分，苦吞大聯盟首敗。即使大谷之後因右肘傷勢影響出賽，仍有不少球迷為了他進場觀戰。

在贊助相關的資料顯示，在今年開幕戰開打前，大谷就已在日本帶來高達近2億日圓的經濟效益，且日本寢具廠商「東京西川」也因大谷站上大聯盟球場而增加在美國的曝光度，不僅如此，與前年相比，「大谷熱潮」也在日本、美國兩地共計增加了10份商業相關的合約。

大谷翔平活躍於大聯盟，加上天使原本的當家球星卓奧特(Mike Trout)，2人廣受球迷喜愛，天使確定明年會以卓奧特與大谷翔平2人作為球隊主要的廣告球星，即使明年大谷受傷勢影響暫時只能專注擔任打者，但他掀起的「大谷旋風」也會持續發燒。

(中時電子報)