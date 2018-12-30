本願山彌陀講堂冬令救濟 300弱勢戶吃素桌圍爐

2018年12月30日 17:19 中時 王文吉

志工魚貫端出豐盛素菜，宴請中低收入戶、邊緣戶及獨居老人。（王文吉攝）

「善行天下」冬令救濟活動席開150桌，宴請弱勢民眾提前圍爐。（王文吉攝）

本願山住持釋信願（右二）發起「善行天下」冬令救濟活動，連續16年不曾間斷。（王文吉攝）

冬令救濟活動發放米、油、泡麵、麵線等愛心物資。（王文吉攝）

本願山彌陀講堂動員大批人力料理150桌素食外燴。（王文吉攝）

歲末年終，台中市潭子區本願山彌陀講堂匯集眾人的愛心及力量，30日舉辦冬令救濟愛心活動，席開150素食桌，邀請1500多位感恩戶提前圍爐，並發放米、油、泡麵、麵線等物資。住持釋信願還一一致贈1200元慰問金紅包，讓弱勢民眾在歲末之際感受到各界溫暖。

本願山彌陀講堂「善行天下」冬令救濟活動號召百餘名志工分裝愛心物資，廚工們分工料理素食外燴，席開150桌，宴請中低收入戶、邊緣戶及獨居老人，讓弱勢民眾提前圍爐，感受社會溫暖，包括立委江啟臣、市議員周永鴻、徐瑄灃等也到場祝福與會民眾。

本願山住持釋信願親手將物資和慰問金紅包交到弱勢家庭手中，並感謝41個單位協辦。釋信願表示，全台低收入戶達13萬多戶、30萬多人，希望政府將長照及弱勢關懷做得更好，相信人民會過得更幸福。江啟臣則表示，2019年的代表字是「福」，希望大家來年會更好。

(中時 )