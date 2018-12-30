2018年大陸電影票房突破2600億台幣 史上最高

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旺報

根據大陸影視大資料服務平臺「貓眼專業版」資料顯示，截至29日17點05分，含年末兩天預售，大陸年度票房已突破600億元（人民幣，下同），約合新台幣2663億元，創造了歷史紀錄。

2018年的電影票房走勢可謂跌宕起伏。年初在「最強春節檔」加持下，今年2月的單月票房創下101.475億元的最高點。此後4個月，票房在波動中不斷走低。7月、8月的暑期檔迎來二次高峰之後，票房市場便隨天氣一起「轉涼」，9月份的單月票房更是跌入全年谷底。在10月31日時，票房距600億還有約75億的距離，這也一度讓部分業內人士對完成600億的票房表示悲觀。

2018年最後一季，由於《毒液》《海王》和《無名之輩》幾部影片的超預期表現，票房有所回暖並帶來轉機。尤其是2018年進入倒計時的最後幾天，幾部新入市的電影開始集體發力。28日上映的《來電狂響》上映兩日貢獻票房超過6千萬。29日上映的兩部新片表現同樣喜人：《雲南蟲穀》被市場抱以厚望，首日票房有望突破5千萬；而另一部由葛優領銜主演的喜劇新片《斷片之險途奪寶》，首日票房也逼近兩千萬。

值得一提的是，即將於31日公映的文藝電影《地球最後的夜晚》未映先火，這部由《路邊野餐》導演畢贛執導的新片目前預售票房已經超過1.3億。而這幾部新片不俗的票房表現，也讓2018年大陸年度票房在最後關頭成功突破600億。

(旺報 )

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