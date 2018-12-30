台中港區運動公園開幕 推升運動風氣培植運動員

2018年12月30日 17:20 中時 王文吉

台中港區運動公園規劃戶外競技溜冰場，可扶植台中市運動選手。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔（中）視察台中港區運動公園內的運動設施。（王文吉攝）

台中港區運動公園建置戶外競技溜冰場，提供喜愛滑輪溜冰運動民眾專業的練習場地。（王文吉攝）

台中港區運動公園規劃羽球場，試營運期間受到許多地方民眾期待。（王文吉攝）

跨年前夕，台中海線首座標準型運動場館「台中港區運動公園」30日啟用。副市長楊瓊瓔主持開幕儀式時表示，該場館未來將引進童綜合醫院進駐，設置復健中心，提供海線民眾完整的運動健康服務；感前市府團隊的協助，讓這個場館能夠順利落成營運，而台中市已規劃建置10座國民運動中心，市府會持續推動。

開幕活動除副市長楊瓊瓔外，運動局長李昱叡、副議長顏莉敏、市議員楊典忠、張家銨、尤碧鈴、彰化縣議長謝典霖、前行政院體委會主委陳全壽、阿堤斯有限公司董事長劉政信及多位體育協會代表、地方里長到場共襄盛舉。

楊瓊瓔表示，兩週前大甲舉行全國性的桌球比賽，由於賽地關係，需分為3個場地，台中港區運動公園開幕後，未來海線舉辦運動賽事就不愁沒地點。顏莉敏表示，該場館試營運期間受到許多地方民眾期待，感謝市府積極推動，希望未來能多宣傳，讓更多人一起來運動。

運動局表示，台中港區運動公園由市府出資2.2億元興建，擁有4層樓藍白色的體育場館建築及藍黃色的戶外競技溜冰場，為海線第1座、台中第4座的標準型運動場館，規劃有體適能健身中心、韻律教室、羽球場、桌球場、戶外溜冰場等專業運動設施，日前委託阿堤斯有限公司營運，每日早上6時到晚上10時開放。

(中時 )