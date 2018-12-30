理科太太的「天菜堂哥」爆紅 竟曾在陸綜告白《延禧》的她

男星陳楚翔（右）因拍攝堂妹理科太太的影片爆紅，被找出曾在陸綜告白姜梓新（右）。（圖／翻攝自姜梓新、陳楚翔微博）

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中時電子報
／綜合報導
陳楚翔撩妹告白姜梓新片段

近期在YouTuber「理科太太」影片中爆紅的「理科186天菜堂哥」32歲男星陳楚翔，出道多年的他重新受到關注，原來他曾參加模特兒大賽獲得冠軍，更曾在陸綜《完美假期》中，「撩」過今年因夯劇《延禧攻略》爆紅的明玉姜梓新，一度成為話題。

理科太太找來堂哥一起拍影片，沒想到是186公分的天菜男星陳楚翔。（圖／翻攝自Youtube）

在「理科太太」影片中爆紅的「天菜堂哥」陳楚翔，以模特兒出道，曾在多個模特兒大賽中獲得冠軍，其中在模特兒選秀節目《決戰第一名》第二季中拿下冠軍，當時亞軍是現在的主持人嚴立婷。

陳楚翔在理科太太影片中亮相再度翻紅

這次因「理科堂哥」的身分重新翻紅，也讓人再次注意到他這幾年的表現，其實一直在演藝圈默默耕耘的他，累積了不少作品，上相的他除了廣告和MV不間斷外，近年也將重心轉往大陸，甚至以過去模特兒專長從事副業，十分努力。

陳楚翔模特出身，身材健壯曾拍攝過不少封面與廣告。（圖／翻攝自陳楚翔IG）

在電影《屍憶》、《醉・生夢死》、《閨蜜》、《西域童話》中都能看到他的身影，讓人印象深刻就是在彭佳慧拿下金曲歌后的作品〈大齡女子〉MV中和藍心湄的精彩對戲。

這次爆紅也讓網友翻出他曾在陸綜《完美假期》中，撩過今年因《延禧攻略》爆紅的明玉姜梓新，當時他說自己以前有個同學和姜梓新，讓他相處起來很舒服，被當時網友認為是告白，不過姜梓新超冷靜應對，也讓粉絲覺得十分有趣。

陳楚翔近年除了拍戲與廣告外，也擔任外國模特兒經紀人。（圖／翻攝自陳楚翔IG）

《中時電子報》電訪經紀人表示，今年剛換新公司的陳楚翔，未來將繼續在戲劇上發展，除了台灣市場外，也希望能到外面多看看，如果有適合角色都能多嘗試。

(中時電子報)

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