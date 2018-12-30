溫州市人大常委通過 11月1日為溫州民營企業家節

2018年12月30日 19:10 旺報 呂佳蓉

29日大陸溫州市十三屆人大常委會第16次會議審議通過了溫州市政府提交的議案，同意設立「溫州民營企業家節」，確定每年的11月1日為「溫州民營企業家節」。

溫州是民營經濟的發源地，溫州的企業99.5%屬民營企業，抓好了溫州民營經濟，也就是抓好了溫州經濟的發展。2018年8月，中央統戰部、全國工商聯正式批准同意溫州創建新時代非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長先行區，是全國首個獲批創建新時代“兩個健康”發展先行區的地級市。

11月1日是大陸國家主席習近平召開民營企業家座談會、發表民營經濟講話的日子，在溫州乃至全國民營經濟、民營企業家發展史上具有非常重要的意義。設立溫州民營企業家節有利於弘揚優秀企業家精神，有利於進一步凝聚社會共識，營造像尊重科學家一樣尊重企業家的濃厚氛圍，也是當前推進新時代「兩個健康」先行區創建的一大創新舉措。

溫州下一步將在「溫州民營企業家節」期間開展舉辦新時代「兩個健康」論壇，表彰一批優秀企業、優秀企業家，宣傳和解讀助企幫扶政策，集中走訪或慰問企業等一系列活動，讓這個節日在廣大民營企業家心裡紮根，成為推動溫州創建新時代非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長先行區的強大動力。

(旺報 )