言承旭和「他」爆同居情 經紀人回應了

2018年12月30日 17:26 中時 洪秀瑛

田家達長年在大陸發展。（取自微博）

言承旭日前在泰國度假，被大象親臉頰。（取自微博）

言承旭和鍾麗緹女兒一起慶生。（取自秒拍）

言承旭在泰國過耶誕節。（取自秒拍）

言承旭收到耶誕禮物。（取自秒拍）

言承旭與鍾麗緹。（取自秒拍）

鍾麗緹與小她11歲的老公張倫碩。（取自秒拍）

41歲言承旭的感動情向備受關注，與林志玲的一段情剪不斷理還亂。今天大陸媒體「百度APP」拍到言承旭與小1歲男星田家達在酒店同住5天，指他們2人非常小心避嫌，沒有一起出門，連叫外賣都一次只買一人份，分2次購買，影射有同志疑雲，還上了熱搜新聞。對此，田家達經紀人稍早回應：「他們在北京是室友關係。」強調2人住的是獨棟大樓不是酒店。

田家達與言承旭因合作電視劇《因為愛》結為好友，田家達曾表示，剛開始他因沒有言承旭手機號碼，當言以簡訊約他一起運動，他因不知道對方是誰，所以冷回「不用了」，之後再見面才知道上回拒絕的是言承旭，所以言一開始覺得他很難搞。

2013年田家達感情空窗時，稱言承旭針對他的喜好，介紹大陸氣質美女給他認識，想撮合2人，但他說這場相親宴，因大家把酒言歡喝多了，最後他連美女的微信都沒要。

1月1日將過42歲生日的言承旭，日前和鍾麗緹一家人去泰國過耶誕節，鍾麗緹29日晚還在當地布置浪漫沙灘晚宴，提前為爸爸、大女兒Yasmine、小女兒Cayla、言承旭慶生，希望大家所有的願望成真，每天都快樂。照片中，言承旭與Cayla合影，Cayla穿著粉色刺繡旗袍切蛋糕，言承旭則在一旁開心鼓掌，現場還播放著生日快樂歌，熱鬧非凡。

(中時 )