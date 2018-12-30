埔里山城「夯三小」小吃 冰花鍋貼、蘿蔔糕、餡餅可口

2018年12月30日 19:00 中時 楊樹煌

▲埔里夯三小冰花鍋貼專賣店的招牌小吃「冰花鍋貼」。（楊樹煌攝）

▲埔里夯三小小吃店可口美味的餡餅、冰花鍋貼、港式小點和流沙包、奶皇包。（楊樹煌攝）

▲埔里夯三小小吃店深具口碑的小籠湯包，肉餡咬下去馬上爆出湯汁。（楊樹煌攝）

▲埔里夯三小放花鍋貼專賣店的店面與老闆小龍。（楊樹煌攝）

在埔里提起店名「夯三小」小吃店，不少人都會發出會心一笑，怎會取這種店名？不過熱愛小吃的饕客，只要提起夯三小，無不對該店的冰花鍋貼、蘿蔔糕、餡餅及小龍湯包，翹起大姆指誇稱是「米其林」級的可口美食，讓人吃了還想再吃。

這家位於埔里鎮忠孝路243號鎮寶大飯店旁的夯三小「冰花鍋貼專賣店」，就是早年在台中逢甲夜市享譽盛名的「早稻麻糬」及「冰花鍋貼」的老闆張豈豐，又名小龍所經營的。

一向事親至孝的小龍，為了就近侍奉、陪伴年事已高的母親，毅然決然的返回故鄉埔里，重起爐灶，將他在台中最火紅的冰花鍋貼，在埔里呈現，讓鄉親不必再舟車勞頓，遠赴台中品嘗。

由於早年小龍在夜市就以夯三小烤肉闖出名號，後來再以早稻麻糬和冰花鍋貼熱賣，返回埔里店名依舊沿用「夯三小」小吃店，但所販售的則是最具口碑的冰花鍋貼、蘿蔔糕、小龍湯包、餡餅、流沙包、白帶魚蒜湯及鳳梨苦瓜雞湯，食過的人無不叫好，經常供不應求。

夯三小「冰花鍋貼」、小籠湯包所以贏得口碑，主要是皮脆、肉餡咬下去會爆出湯汁，鍋貼就算放久涼了也不會軟，技巧在麵皮自製、肉餡用上等鮮豬肉自行調配，煎煮時還要用太白粉調配獨家的配方淋上，讓鍋貼產生香脆的冰花效果，難怪七年前在逢甲夜市推出就造成轟動，並成為網紅美食。

夯三小「冰花鍋貼」每份10個賣60元、小籠湯包每籠8個只售60元、蘿蔔糕每盤2片只賣30元、餡餅每個30元、流沙包2個40元、白帶魚蒜湯、鳳梨苦瓜雞湯每鍋僅賣350元，可口的獨家風味，又以平價供應，成為埔里享譽盛名的火紅小吃，因為所有食品都現蒸、現煎，如果民眾怕久候，可先以0975-029868電話預約，就可隨到隨取，不必漫長等候。

(中時 )