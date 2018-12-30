無人商店再進化「藍寶堅尼」超跑坐陣專賣精品

藍寶堅尼「精品智能科技旗艦店」30日在台中老虎城購物中心正式亮相，運用客製研發智能販售機台，以創新的電子商務線上到線下模式，串接網路商城結合線下實體精品店。（馮惠宜攝）

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藍寶堅尼「精品智能科技旗艦店」30日在台中老虎城購物中心正式亮相；千萬超跑實車搬進專櫃內，提供民眾近距離拍照打卡，成功吸引眾人目光。（馮惠宜攝）

無人商店風潮也吹到精品界，藍寶堅尼「精品智能科技旗艦店」30日在台中老虎城購物中心正式亮相；千萬超跑實車搬進專櫃內，提供民眾近距離拍照打卡，成功吸引眾人目光，而店裏標榜的智能販售機台，結合手機支付、自動化趨動，還專賣藍寶堅尼售權商品，店內更有機器人調製的飄浮咖啡，號稱是精品專櫃級的無人商店。

品牌經銷商執行長周鑫宏表示：「精品智能科技旗艦店」運用無人銷售的智能販售設備，建立完整的商品資料，讓客戶親自觸控，選取喜愛的超跑原廠精品，是店商經營的新趨勢；周鑫宏說：購買者在互動操作的選購中，智能機台能提供比專櫃人員更專業的商品內容！消費者選購後的電子發票，登錄線上商城後，可提供產品售後服務與認證！

周鑫宏指出：採用無人商店模式在購物中心設立精品店，運用客製研發智能販售機台，以創新的電子商務線上到線下模式，串接網路商城結合線下實體精品店，提供消費者創新消費新體驗，這是未來店商經營的必然趨勢，以無人商店模式，挑戰傳統方式的店舖管理。

店裏的亮點還有還有一台千萬藍寶堅尼超跑，直接開進櫥窗裏，吸引許多消費者上門拍照打卡；另一個賣點則是機器人調製的飄浮飲品，以賽車獎盃做杯子，喝完後還可直接把獎盃帶回家。

(中時 )

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