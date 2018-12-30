鎮清宮信徒大會「黑影」幢幢 翁火墉當選新任主委

2018年12月30日 18:02 中時 王文吉

主委鬧雙包的豐原鎮清宮30日舉行信徒大會，並改選管委會委員及推舉新任主委，選舉過程黑影幢幢，廟埕聚集不少黑衣人，也驚動警方到場戒備。開票結果翁火墉拿下24票高票當選主委，但原任主委王涼洲質疑改選無效。對此，台中市民政局長吳世瑋表示，因雙方已進入司法訴訟，改選備查時會審慎考量。

鎮清宮部分委員質疑原任主委王涼洲帳目不清，今年7月間召開臨時會罷免主委，並推選翁火墉代理主委。王涼洲不服，並抨擊程序不符章程規定，雙方鬧上法庭，法院也判決罷免無效。反王派又於今年10月召開信徒大會，正式通過罷免王涼洲，由於多位委員及監委辭職，反王派30日再召開信徒大會改選委員，

鎮清宮信徒大會出席踴躍，共有188人參加。（王文吉攝）

信徒大會召開時前，廟埕聚集10多位黑衣人，警方擔心發生衝突，動員多人到場戒備。工作人員受理信徒報到時，特別審慎查核身分，要求配戴識別證才能進入地下室會場。

鎮清宮信徒代表投票選出管委會新任委員。。（王文吉攝）

上午10點半出席人員達到過半門檻，主席宣布開會。翁火墉提案指出，第3屆主委王涼洲任內無法逐月提供財務報表遭罷免，之後由專業財務人員修復收支決算報告書。財務長林逸民指出，106及107年帳務修復後，遺失15萬7千多元，短差部分交由下屆委員會決定如何處理。

鎮清宮舉辦信徒大會，廟埕廣場聚集不少黑衣人。（王文吉攝）

完成會議程序後，隨即進行管委會及監事選舉，為避免過程遭干擾，工作人員甚至拉下地下室鐵捲門。經信徒投票順利產生25名委員，除翁火墉未表態，其餘24人皆贊成通過推選翁火墉出任主委，幸投開票過程未發生衝突。

王涼洲表示，「擁翁派」一大早就找來一堆道上兄弟來干預選舉，我們信徒要下去地下室都被這些人惡意杯葛阻擋。王涼洲並認為，法院之前已判決罷免無效，他的任期至109年底，目前仍是合法主委，翁火墉等人的作法是藐視公權力，連法院裁定判決都不遵守。

翁火墉表示，因7月的罷免遭法院判決無效，廟方已補正程序再送法院，待判決下來，王涼洲更將喪失信徒資格。民政局長吳世瑋表示，鎮清宮雙方已進入司法訴訟，因判決結果尚未出爐，改選結果日後送市府備查，民政局將會審慎考量。

(中時 )