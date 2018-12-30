大陸電磁砲出海實驗 可能提前完成

2018年12月30日 18:08 中時電子報 江飛宇

今年1月，大陸湖北武昌造船廠被發現有一艘裝著巨大砲塔的072級登陸艦(海洋山號)，被認為是大陸自製的電磁軌道炮(railgun)，現在這艘艦被拍到出現在海上測試，似乎意味著大陸的電磁砲可能提前完成。

任務與目的(task and purpose)報導， 中國大陸的電磁炮，據信最初是在2011年開發，並於2014年進行原型測試，而大陸軍方在今年2月份的新聞聲稱「軌道炮試驗中取得了突破」。不過6月份的美國情報評估顯示，這支超級砲的試驗時間，可能早在2017年12月就進行，比大陸軍方的說法還要早。美國情報評估認為，中國大陸的電磁砲可能會在2025年會開始安裝在正式的軍艦上，成為實用化的武器。

Long time no see, the railgun test ship is spotted undergoing sea trials these days. pic.twitter.com/WdxXkyYWrF — dafeng cao (@dafengcao) 2018年12月29日

相形之下，美國在電磁砲的研究就太不重視了，雖然包括通用原子公司與格魯曼公司都有自己的電磁砲研究案，但是美國國防部在今年樓削減了電磁砲的開發成本，目前僅有陸地上的實驗設施，沒有安裝在水面艦上過，所以進度似乎已落後於中國大陸。

美國國防部似乎開始亡羊補牢，在2019年國防授權法案中，有一筆「創新海軍原型先進技術開發」，當中額外增加了2000萬美元，顯示五角大廈還沒有放棄電磁炮的研發。

(中時電子報)