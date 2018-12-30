一張圖看今年雨中跨年！追元旦迎曙光只好來這裡

2018年12月30日 18:02 中時電子報 林郁庭

上圖：31-1日即時降雨量示意圖。下圖：30日北部、東北部天氣濕冷。（圖/氣象局提供）

明晚即將要跨年與迎接2019年！氣象局今天在臉書粉絲專頁上貼新PO出一張圖，告訴民眾跨年天氣要注意的地方，跨年元旦天氣濕涼，外出攜帶雨具做足保暖。預估跨年夜時北部、東北部天氣持續濕冷，跨年夜各地降雨機率高，見到曙光機率也受影響。

氣象局預報員官欣平說，預估明（31）天起和元旦，受東北季風與南方雲系北移影響，各地天氣濕涼，全台都有降雨機率高，北部、東北部持續濕冷，低溫14、15度，元旦北部看到曙光機率低。若真想看，建議到花東與墾丁一帶，曙光出現的機率也會比較高，不過也可能因為雲量多而偶飄小雨，恐會造成賞日出困難，但也不是完全沒機會看到，低溫16~18度。

跨年天氣提示：跨年元旦天氣濕涼，外出攜帶雨具做足保暖

👉北部、宜花看這邊

在東北季風的迎風面本來雲量就已經很多了，明天和元旦又加上南方雲系北移，天氣更顯陰霾，雨勢也會更加明顯，有些地方甚至會有大雨發生。溫度方面也相當濕冷，夜間僅14、15度，白天高溫也不超過20度，風大、下雨又低溫，保暖工作一定要做足，外出也建議攜帶雨具。

👉臺東看這邊

明天及元旦受到東北季風和南方雲系北移的影響，雲量偏多，並會有短暫雨出現，偶爾會有雨停的時候，但外出攜帶雨具較保險。溫度則約在18至21度間，仍然蠻有寒意的。

👉中南部看這邊

在南方雲系北移的影響下，雲量會比今天增多。不過最新的資料看起來北上的水氣並不多，因此天氣以多雲為主，但偶爾還是會有小雨或飄雨的可能。雖然對戶外活動影響減輕，但外出還是建議攜帶雨具比較保險。溫度方面夜間到清晨仍然蠻冷的，只有16、17度；白天溫度將來到23、24度，沒下雨的時候舒適、有下雨的時候天氣較涼。

👉東北風很強勁

氣象局持續發布陸上強風特報，連假期間若要前往沿海、高山等空曠地區，要注意安全、海邊要注意風浪。而風勢較大的地方更感風寒，一定要做好保暖。

👉高山可能下雪嗎

若溫度及水氣條件配合，玉山有機會。而合歡山由於溫度約2度，因此以降雨為主，但可能偶有雨夾雪的情形。

(中時電子報)