跨年夜要不要放煙火？德國人吵翻了

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在德國，全年僅有12月31日至1月1日夜間允許民眾自行燃放煙火或爆竹。有些人認為，去舊迎新，放鞭炮或煙火慶賀是必須的，但德國聯邦環境署近日呼籲民眾，元旦前夕不要再施放煙火鞭炮，以減少空氣中的懸浮塵埃微粒。

聯邦環境署負責人克勞茨貝格向《萊茵郵報》（Rheinische Post）表示，每年跨年夜，空氣中的懸浮微粒含量都會飆升，因此相關措施「有利健康，也有助減少街頭垃圾」。她還強調：「每年元旦，很多地方空氣中的灰塵含量之高，是一年之冠」。

德國城市和鄉鎮協會（DStGB）負責人蘭茨貝格則抱持相反意見。他指出，放煙火喜迎新年，本來就是德國傳統習俗，「人們藉此展現生活樂趣，同時也希望新年萬事如意」。且政府機構原本就設有施放煙火相關安全規定，只要嚴格遵守即可。

執政黨基督教民主聯盟（CDU）副主席克勒克納（Julia Klockner）也反對加強控管施放煙火。她向《明鏡》週刊表示，目前的規定已經夠多了。針對煙火引起安全事故的狀況，她認為，總會有「粗手笨腳」的人帶來危險，但僅因為這樣就禁止在市區放煙火，是對傳統習俗的過度限制。

基督教會對放鞭炮的反應則較溫和。班貝格大主教提議讓人們自願放棄跨年放鞭炮，福音教慈善組織「給世界麵包」也呼籲，與其花錢購買煙火爆竹，不如更熱心幫助街友寒士。

在太平洋東部、隸屬厄瓜多的加拉巴哥群島（Galapagos Islands），為保護其特有動物生態，當局已下令禁止鳴放會帶來噪音的鞭炮，無噪音煙火則不在被禁之列。

(中時 )

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