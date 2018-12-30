《中時晚間快報》 藍軍大團結 炮火再轟內閣改組

2018年12月30日 18:03 中時電子報 綜合報導

◎藍軍大團結 炮火再轟內閣改組

離台中市第5選區（北區、北屯）立委補選不到一個月，國民黨提台參選人沈智慧成立競選總部，前來站台的立委江啟臣、顏寬恒致詞時直指民進黨執政選輸的閣揆還在，有反省嗎？顏寬恒指，民進黨完全執政、完全不檢討讓台灣陷入危機；吳敦義則表示，國民黨贏得九合一大選、縣市議長選舉，如果戰果不能繼續就會白玉蒙塵。

◎ 國道6大「地雷路段」 楊梅至新竹塞爆

今日是元旦連假第二日，國道仍擠滿出遊、返鄉車潮，塞車狀況以北部地區最為嚴重，國1南下楊梅至新竹一路塞爆，其中竹北至新竹路段更是「紫爆」，時速不到20公里，另外中和到大溪路段車流量也多，時速僅約20公里；南部地區則是田寮到仁武路段有塞車狀況。高公局指出，今日仍以南下車流為主，有6大地雷路段行車時間恐達平日5倍。

◎ 入夜中南部轉雨 跨年低溫到2日

中央氣象局表示，今（30）日白天冷空氣稍有減弱，但因雨勢持續，溫度沒有明顯回升；此外，中、南部上半天雖是多雲到晴天氣，但入夜後因南方雲系北上，將轉變為局部短暫雨天氣。明天（31日）持續到明年1月2日，各地都還是低溫、有雨天氣，跨年夜全台降雨機率高，僅中、南部有些微機會，在雲間空檔見到新年曙光。

◎玖壹壹推新曲〈美幹拎〉 邀小甜甜拍MV

玖壹壹30日推出新歌〈美幹拎〉MV，邀來導演周法薷執鏡拍攝，呈現一鏡到底，洋蔥飾演醉漢、健志扮演鄉下台客、春風則化身競選人在宣傳車上拜票懇請，在庭院與大媽跳舞助興，好友小甜甜擔任女主角，扮成包租婆助陣合作，而洋蔥扛起MV開場重任，卻受封NG王，洋蔥因一早開拍在沒有喝酒狀況下無法揣摩喝醉的形態，讓接力演出的健志推了三十幾次輪椅，喝了好無數次的牛奶，印象深刻。

(中時電子報)