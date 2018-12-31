飼主悉心照料不再blue 狗兒布丁會守護小鳥

布丁會將家附近的受傷鳥兒叼回家，似乎是在保護牠們，不願讓人靠近。（何冠嫻翻攝）

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中時
何冠嫻
布丁以前十分憂鬱，會面對牆壁蹲坐著，如今是家裡的開心果。（何冠嫻翻攝）

狗兒是人類最忠心的夥伴，更是最佳的玩伴，有些毛小孩與人相處久了之後，不但聽得懂指示，還會產生許多與人相似的情緒，除了喜怒哀樂外，劉先生家裡養的狗兒「布丁」多了憐憫與助人之心，牠會將住家附近的受傷鳥兒叼回家守護。

劉先生表示，布丁已飼養了逾10年，剛養的時候，布丁十分憂鬱，時常蹲坐在牆角下面壁，不願與人親近，他說，由於布丁是外面撿來的，似乎是獨自在外頭世界闖蕩時曾被欺負，就連布丁成為家中一員後，在家裡前方的路上散步，都會被大狗追來追去，因此布丁內心充滿著孤寂與傷痕，甚至對這世界抱持恐慌與不信任。

但在劉先生與家人悉心照料與陪伴關懷下，布丁逐漸建立自信，重拾屬於毛小孩的無憂無慮，變得活潑愛撒嬌，不但常獨自出門散步遊玩，還會在附近撿拾受傷或已死亡的小鳥回家，一開始讓劉先生震驚不已。

劉先生表示，當布丁含著小鳥回家，被發現時會開始跑給大家追，然後找個安全的地方放在身邊，若伸手去拿，布丁會憤怒低吼，似乎在保護那受傷或已死亡的小鳥。待大家輕聲安撫、耐心解說下，布丁才會側身讓出空間讓大家處理小鳥，一同埋葬安置，讓布丁放心。

(中時 )

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