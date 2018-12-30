侯友宜訪視土城樹林分局 警察喊話放寬健檢補助

新北市長侯友宜今訪視土城、樹林分局。（許哲瑗攝）

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新北市長侯友宜今訪視土城、樹林分局。（許哲瑗攝）
新北市長侯友宜今訪視土城、樹林分局。（許哲瑗攝）
新北市長侯友宜今訪視土城、樹林分局。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今訪視土城、樹林分局，逐一與警察同仁握手致意；部分警察反應，平時公務繁重甚至工時長達24小時，身體較容易出狀況，盼能調整原訂2年僅1次的健檢補助，並減少公文數量，侯友宜承諾，將研請相關單位提出配套措施，務必保障警察權益。

土城派出所長程樹禮指出，警察業務不同於一般公務員，不只公務繁重，有時一天工時長達24小時，身體容易亮紅燈，希望能將原訂兩年1次的健檢補助調增至1年1次，並取消40歲以上才能申請的門檻，採取全額補助，保障年輕員警健康；偵查隊副隊長宋發達則指出，近年各分局公文業務過度繁重，難以消化，影響同仁工作品質與熱忱，也讓許多有意進入警界服務的年輕人望之卻步，盼能獲得改善。

侯友宜說，同為警界出身非常能體會警察辛勞，尤其假日勤務往往特別繁忙，今天適逢元旦連假，除了慰勞第一線的基層員警，對於大家所提出的建議和要求，都將研請相關部門提出配套措施，讓警察在守護民眾安全同時，也能照顧好自己身體，才能提升工作效益。

媒體問題，原訂選舉前就要登場的「蔡侯會」，因故延期後至今仍無下文，侯友宜說，蔡總統最近應該比較忙，中央內閣人事調動，總統可能在忙國事、公事，目前還是靜待總統通知，至於以何種方式、地點舉辦，都尊重總統安排。

至於「柯侯會」何時登場，侯友宜說，隨時都可以和柯文哲見面，形式不拘，且新北市、台北市距離很近，有任何問題即使不見面，打通電話也可以討論，「只要是為了市民好，用什麼方式都不重要」，他也樂於跟任何地方首長見面，但現階段最重要的是跟市民相會。

(中時 )

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