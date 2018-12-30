美國冬季風暴肆虐7死

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美國在歲末假期期間吹起冬季風暴，降下大雪和吹起強風，癱瘓交通，惡劣天候至29日已造成至少7人死亡，逾1千架客機被迫取消或延遲。氣象部門表示，新風暴預料會在新年前夕形成，勢必為南部佛羅里達州等地區帶來更多暴雨及洪水。

在交通繁忙的假期期間，冬季暴風雪肆虐美國中西部和德州北部中央平原區，降雪累積達8到12英寸(約20至30公分)。航班追蹤網站FlightAware通報，29日有129個航班取消，1006個航班延誤。

洪水泛濫對南密西西比河和阿拉巴馬州地區造成影響，在一天之內降雨量達一英尺(約30公分)，引發高水位危險情況，促發救援活動。隨著新墨西哥州未來數天預估將降下更多大雪，以及部分南部和東部州將下大雨，將破壞數千名美國人的新年旅遊計劃。部分搭機旅客傳出已受困數天。

當局已經警告南部數百萬人，大雨可能引發洪患。天氣預測說，29日的雷達圖像顯示，美國東南沿海地區持續降雨，但包括亞特蘭大和夏洛特在內的內陸城市將倖免。

來自墨西哥灣的濕氣團30日將為德州東南部帶來陣雨，降雨將延伸到路易斯安那州南部，一直到卡羅萊納州。

CNN氣象學家卡布雷拉說，在2018年的最後一天，另一場風暴將給美國北部和東部帶來降雨，但情況不是很嚴重。卡布雷拉表示，新年前一天，雖然天氣潮濕，但在東南部的大部分地區，氣溫溫和。

(中時 )

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