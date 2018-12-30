SBL》末節獨拿18分！蔣淯安領銜演出超神逆轉秀

2018年12月30日 18:45 中時電子報 黃及人 ／新竹報導 ／新竹報導

上半場一度落後達22分的台灣啤酒，竟然靠著「小安」蔣淯安末節獨拿18分，以及讀秒階段兩次關鍵違反運動道德犯規，漂亮以90比88逆轉擊敗僅用單洋將的桃園璞園，蔣淯安說：「只是運氣很好而已，也靠隊友幫忙創造機會！」

其實蔣淯安真的太客氣了，他在末節投9中6，含三分球投7中4，更在最後17.3秒因為對手出現違反運動道德犯規，先站上罰球線兩罰1中，接著最後7.1秒完成失去平衡的高難度中距離跳投，幫助台啤追成88比88的平手局面。

原本璞園擁有最後一擊機會，凱爾卻遭台啤後衛李愷諺把球抄走，情急之下只好犯規，被吹璞園在讀秒階段的第2個「U」，結果李愷諺最後3.1秒罰進超前分，接著蔣淯安被故意犯規，在第1球罰進後，第2罰沒進拖完剩餘時間。

「這場比賽可以看出璞園本土戰力有多強悍，老實講，我們上半場的表現就像自己把自己推到海裡，直到下半場才慢慢拉起來，」周俊三說，「我想要不是小安第4節的火力，以及愷諺最後關鍵的抄截，我們怎麼可能完成逆轉秀。」

蔣淯安最後攻下全場最高25分，周伯勳也有20分、9籃板，塞瑟夫15分，完成關鍵抄截的李愷諺，全場就拿1分，「從本季開打以來，我對自己進攻很沒信心，只能盡力防守，當時看到凱爾運球快掉了，我才毅然決定抄球。」

璞園以凱爾24分、10籃板表現最佳，李啟瑋13分，林耀宗12分，璞園總教練麥班達賽後大嘆，「我只期待能有雙洋將可用，本土球員都已盡力了，至於裁判尺度，我講什麼都沒用，光看我們全場只罰3次，台啤23次就知道了。」

其實麥班達無須擔心太久，因為新洋將強森已在30日上午抵台，也在新竹體育館現身，麥班達說：「現在說他狀況還太早，一切就等後天練球就見分曉。」

(中時電子報)