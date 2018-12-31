台日混血「枟一拉麵」夜間食堂CP值破表

2018年12月31日 07:22 中時 王文吉

日本料理學徒出身的洪桂棟，以「職人精神」經營枟一拉麵。（王文吉攝）

「可以嗎？」枟一拉麵洪桂棟貼心詢問客人口味，只有5坪大的溫馨小店供應暖心拉麵。（王文吉攝）

枟一拉麵是台中豐原知名的夜間食堂，許多內行饕客深怕「慢來呷嘸」，傍晚一開賣就來報到。（王文吉攝）

「枟一拉麵」屬於台日融合的豚骨湯頭，每碗有2大片叉燒、糖心蛋、筍乾、海苔、木耳、蔥花等，被饕客形容「CP值破表」。（王文吉攝）

枟一拉麵提供蒜味、辛味、赤味增等5款拉麵，價位120元及130元。（王文吉攝）

枟一拉麵選用特製細麵，每份120克，份量具有飽足感，口感偏硬、彈牙帶勁。（王文吉攝）

枟一拉麵入夜後營業，店面僅5坪大，提供16個座位。（王文吉攝）

「慢來呷嘸」的枟一拉麵位於台中市豐原大道上，由洪桂棟夫妻經營，5坪大的店面僅提供蒜味、辛味、赤味增等5款拉麵，價位120元及130元。「枟一」口味屬於台日融合的豚骨湯頭，每碗有2大片叉燒、糖心蛋、筍乾、海苔、木耳、蔥花等，被饕客形容「CP值破表」。

枟一拉麵開業3年，由洪桂棟及妻子經營，店面只有5坪大。他說，省下店租、人事成本，讓客人吃到好食材，能自己做就不假他人之手，例如叉燒肉特別挑選溫體母豬臀部的梅花肉，醬滷2小時後，再冰鎮泡滷6小時，糖心蛋也是自己做，需要冰鎮泡製3天，醬料才能入味。

洪桂棟有多年日本料理經驗，他改良友人的豚骨湯頭，使用豬骨、豬皮及豬頭熬煮8小時，每天約可供應100碗拉麵，傍晚5點半開賣，賣完為止。洪桂棟說，麵條是拉麵靈魂，他比較過2家麵廠10餘款麵條，才選中彈牙帶勁的細麵，每份120克，份量具有飽足感。

現年30歲的洪桂棟國中畢業進入日本料理店當學徒，婚後為了給太太穩定生活，27歲那年決定創業。洪桂棟說，本來考慮開壽司店，後來在友人的建議下，創業賣拉麵，「枟」取自他與太太的名字，寓意「小夫妻共同打拚」。

「可以嗎？」洪桂棟貼心詢問口味，只見客人埋首吃麵，點點頭回應，不少常客稱讚「在老闆身上看到職人精神」。「拉麵控」張進順說，吃拉麵第一口要先試湯頭，「枟一」口味介於台式清淡與日式濃郁之間，鹹淡剛好的好湯透過細麵挾帶入口，讓人回味無窮。

枟一拉麵以親民價位、高CP值，迅速累積死忠顧客，每當夜幕低垂，枟一招牌紅燈籠亮起，剛下班的上班族隨即上門，不少常客都選在剛開門就來報到，16個座位很快客滿，大家異口同聲說「因為慢來就呷嘸啊啦！」

(中時 )