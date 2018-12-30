吃這隻魚很有感 教官們愛揪團吃幸福魚

退休教官翁玉茹（中）吃100隻鹽烤鮮魚，挺姚順發（左）及林幸滿（右）夫妻創業。（廖素慧攝）

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翁玉茹揪同學教官一起吃鹽烤鮮魚慶生，歡樂滿滿。（廖素慧攝）

退休女教官翁玉茹與第10期軍訓教官班同學畢業30年，感情與時俱增，她到學生創業的餐廳吃飯，連續吃了100隻「幸福魚」，同學紛紛跟進也愛吃幸福魚，最近翁玉茹慶生趴，大家都吃幸福魚，互許要一直幸福。

曾任職嘉義女中、嘉義家職退休的教官翁玉茹，26日辦慶生會，也是她吃第100隻幸福魚的幸福趴，同學莊素珍等數十位教官從各地趕來同樂，他們是教育部軍訓教官第10期的同學，當年招訓100人，他們認為是「十全十美」的一期，感情好，畢業至今30年，交情更篤。

翁玉茹的學生林幸滿與老公姚順發在嘉義縣市交界忠義橋附近創辦愛思樂家健康廚房，旁邊就有菜園自己種菜，體現並推廣縮短產地到餐桌距離的環保餐飲理念。

翁玉茹每次去吃飯必點「佐鹽焗魚」，美味吃進嘴裡，幸福留在心裡，回味無窮，翁玉茹稱之為「幸福魚」，為鼓舞學生創業，她經常揪同學朋友來吃幸福魚，莊素珍已吃了11隻。

林幸滿說，這道佐鹽焗魚是以海鹽包住整條鮮魚，魚腹塞滿洋蔥，數小時焗烤後熟了，按照日本習俗敲破鹽巴，能破除噩運、招來好運的用意，先吃一口魚肉原味，第2口再沾些許鹽，接著吃入口即化的洋蔥，享受多層次的口感變化。

(中時 )

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