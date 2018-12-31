毒販兄弟上演玩命關頭 跟監警員直冒冷汗

左營警方偵破一件兄弟檔販毒案，起出一批毒品咖啡包。（林瑞益翻攝）

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旺報

高姓兄弟販毒，為了躲避警方查緝，兩人向友人租房子，還透過友人租借轎車代步，企圖製造斷點。且兩人外出時都開快車，常於車陣中不斷超車，令跟監蒐證的警方捏了一把冷汗。所幸順利收網，緝捕兩人到案。

高雄市左營警分局30日說，日前尋獲黃姓男子持有毒品咖啡包，經循線查緝毒品上游，發現高姓兄弟涉嫌重大。警方組成專案小組，並經埋伏蒐證後，向高雄地方法院聲請搜索票核准。

警方於28日下午持搜索票至高雄市前鎮區二聖一路，對藥頭23歲的高姓弟弟駕駛的休旅車執行搜索，當其友人林男下車時，警方便上前控制駕駛高男並帶離休旅車。警方在車上找到一批毒品包含毒品咖啡包26包、毒品K他命10小包等證物。

警方同步到大寮區鳯林三路租屋處進行搜索，緝捕27歲高姓哥哥到案，並於屋內查扣三級毒品一粒眠4小包、K他命等證物。

高姓弟弟坦承持有毒品，並販毒，他說，是因為家裡欠錢，才鋌而走險。對於為何林男會出現在休旅車上，高姓弟弟及林男均供稱，彼此有借貸關係，當日是要還錢給林男。但對於車底下的4包毒品咖啡包是何人所丟棄，林男一開始還仗義地說是他丟棄，後來看到休旅車上還被警方起出其他毒品，林男隨即指稱所有的毒品均是高姓弟弟所有。

警方訊後，28日全案依毒品危害防制條例將高姓兄弟及林男移送偵辦，於當天深夜，高雄地方法院裁定高姓兄弟羈押禁見。

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(旺報 )

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