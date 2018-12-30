影》陽信銀行遭搶334萬餘元 嫌：搶得比我想要還多

陽信銀行被搶了334萬餘元，搶嫌游甯鈞說：搶得比想要的錢還多。（本報資料照片）

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知名飯店主廚游甯鈞犯下陽信銀行搶劫，總共搜刮搶得334萬多元，不過他在警訊時說，原本他只想將賭輸錢拿去典當的賓士車贖回，再流一些翻本，但是沒想到搶得的贓款竟比預期還多，所以搶銀行得手後，除了先拿90萬將愛車贖回，其他贓款還處理就被逮捕。

不過在警方追查下，游嫌還是透露，因為債台高築的關係，讓他一度有尋短的念頭，但是心裡真的放不下母親、姊姊及女友，所以搶銀行後，除了贖回賓士車，就把剩餘的錢分成三份放在賓士車後車廂，找時間告訴她們後自己就準備逃亡，但是還來不及說就已被捕，他並說，還說已經做好心理準備，如果真的逃亡不成就會尋短，所幸警方及時阻止，將他繩之以法。

據了解，游甯鈞其實5年多前就因為錢周轉不過來，曾經變裝偷車準備行搶，不過還在猶豫就被警方路檢查獲騎贓車」，這次又因沈溺賭博愈陷愈深，外面欠下太多債務，逼得實在走投無路，才會又想到5年前的「計畫」，幹下了陽信銀行搶案，他對自己犯法的行為很後悔，昨天被捕時開口就先告訴「你們再晚1天，我可能就不在了。」

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