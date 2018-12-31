曾2度迷航 栗翅鷹「米諾瓦」重回主人懷抱

陳科萌手臂上停著1隻栗翅鷹名喚「米諾瓦」。（莊哲權攝）

友善列印
中時
米諾瓦在杉原海邊協助日出拍攝時，曾因受到海浪聲驚嚇而迷航。（莊哲權攝）
在海濱公園放飛的米諾瓦，宛如遊客的嚮導。（莊哲權攝）
凶猛而美麗的米諾瓦是在台灣合法繁殖的栗翅鷹。（莊哲權攝）
栗翅鷹「米諾瓦」曾2度迷航。（莊哲權攝）

「玩鳥」多年的陳科萌，手臂上停著1隻栗翅鷹名喚「米諾瓦」，每天下午他都會帶著凶猛、美麗的愛鷹到台東海濱公園放飛，喜歡蹓鷹的陳科萌飼養米洛瓦5年，人與鷹靠著互相信任培養感情，因此雖然米洛有2次離家出走的紀錄，但是最後還是回到他身邊。

在台東市海濱公園，陳科萌手臂上的「鷹」姿煥發的栗翅鷹，展開大翅飛到400公尺外的鷹架上停棲，在他的發號施令下，又精準地飛回到手臂上，像小狗般討拍，陳科萌馬上用生鮮雞肉犒賞，他說，栗翅鷹美麗、凶猛、智商高，是名符其實的「鷹犬」。

陳科萌表示，這隻母栗翅鷹在台灣合法繁殖，2個月大時由他接手飼養、訓練，並取名為「米諾瓦」，5年來靠著耐心、陪伴及專業知識，人與鷹取得互相信賴。

馴鷹人最怕放飛的鷹一去不復返，陳科萌說，米諾瓦曾有2次逃家紀錄，1次是在美術館放飛時，因為風大受到驚嚇而迷航，隔天被送交台東縣野鳥學會，人、鷹重相逢；第2次是在海邊配合攝影時，因為受海浪聲驚嚇而飛離，隔天在原地被他呼喚回來。

陳科萌表示，栗翅鷹社會性結構強，在野外追逐獵物，會採團體作戰，牠的主食是兔子，所以米諾瓦偶爾也會配合受邀到田間為農民除害，他跟米諾瓦的感情有如父女。

(中時 )

吃這隻魚很有感 教官們愛揪團吃… 以為是詐騙！直播買衣竟抽中賓士…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。