認識陽信銀行搶犯...梁佑南兒震驚「越報越浮誇」！

2018年12月30日 19:40 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

28日新北板橋陽信銀行遭搶，隔日警方逮到嫌犯是一位任職在知名飯店的29歲游姓主廚，而這名主廚曾與藝人梁佑南兒子方璿是同事，新聞報導後方璿不敢置信，更讓他嚇到的是，台灣記者們竟然可以找到兩人照片與兩人關係，隨後還在標題上寫他「爆哭」，讓他超傻眼。

梁佑南常帶一對雙胞胎子女上節目，老大方璿（右）曾在打工期間認識游姓主廚。（圖／中時資料照片）

據《民視新聞》報導，梁佑南透露兒子大學時在咖啡廳打工認識游嫌，得知對方搶銀後相當驚訝，更表示當時「如果員工餐吃不好，他自己還會拿錢出來（加菜）。」有次她和兒子到該主廚任職的飯店慶祝母親節時，游嫌還特別招待一塊牛小排，讓她印象深刻。

方璿表示人都有糊塗犯錯的時候，當時的情分他至今感激。（合成圖／左圖翻攝自方璿IG、右圖為游姓主廚）

梁佑南的兒子方璿曾多次陪媽媽上綜藝通告，雖然沒有像媽媽、妹妹一樣當藝人，專心在自己的事業上，但遺傳媽媽外型，也有不少粉絲追蹤。

方璿也在社群軟體表達對台灣記者們的「佩服」。（圖／翻攝自方璿IG）

而他也在IG上表達游姓主廚的看法，他認為「每個人都有糊塗犯錯的時候，他對大家都很好，就算不敢相信會發生這種事情，但那時候他對大家的照顧，我仍然是心存感激。」不過他也對台灣記者們表達了看法，寫下「我到底什麼時候痛哭，怎麼越報越浮誇...」。

(中時電子報)

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