以為是詐騙！直播買衣竟抽中賓士車

2018年12月30日 19:45 中時 陳淑娥

直播主林揚竣日前舉辦「超狂生日趴」，大方抽獎送出86萬元現金及一台A180賓士車，幸運得主郭先生29日現身台中市神岡直播室領車，他興奮的說，親友都認為遇到詐騙，直到真把車開回家後才相信，直呼是「天上掉下的禮物」！

直播主林揚竣22日在麗寶大飯店舉行「超狂生日趴」，送出一台價值140萬元的A180賓士車，由於得主沒有在現場，隔日粉絲團公布編號後，郭先生發現自己是幸運兒，簡直不敢相信，他上傳親友群組，卻被嘲笑是「騙人的啦！」

龍井郭先生說，半年前開始在林揚竣直播買東西，這次買了2件共5千元衣服，獲得3張抽獎券，回家後不以為意隨手一丟，直到22日林揚竣生日趴時，他在觀看粉絲團直播抽獎時，才把抽獎券找出來，在看了前半段後就沒看了，於是抽獎券進了廢紙簍，隔天上粉絲團發現自己竟然是A180賓士車得主。

郭先生表示，林揚竣本土、很親民，直播時個性豪爽，喜歡聽他分享個人人生觀、生活瑣事，尤其販售精品比百貨精品專櫃更便宜，有時候林揚竣的狂，還會賠錢回饋給粉絲群。

林揚竣指出，網路直播平台百百種，他堅持的理念就是貨物的品質把關，東西賣得出去，人就會願意留下來，透過這次抽獎，這麼狂的送賓士、送現金展現霸氣形象，未來也將更大手筆的回饋鐵粉。

(中時 )