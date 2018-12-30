內政部：離岸風電由海管會專業審查 籲各界支持綠能

2018年12月30日 19:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

今日媒體報導內政部草率送出離岸風電審查案，對此，內政部特別澄清，各離岸風電案完全依規定程序辦理，部長未出席，是避免干預委員審查，且彰化縣府列席人員也未表達反對意見。希望外界能了解實情，共同支持綠能，讓台灣家園永續。

內政部表示，歷來各離岸風電申請案均須依規定程序辦理，申請人應依專案小組審查意見補正，再視各申請案補正資料安排會議事宜；而彰化地區離岸風力發電計畫案件，考量其位於海岸地區特定區位之「部分海纜」，僅占所有風場計畫範圍約8%，經海審會專業縝密之審議同意及查核書圖無誤後，內政部始於今(107)年12月27日核發許可；另主任委員出席情形及委員出席人數，皆符合海審會設置要點規定。

申請案風場都未在海岸審查範圍內，複雜度較低

內政部指出，今年12月21日召開第19次海岸管理審議會，審查彰化地區離岸風力發電計畫，審議通過「大彰化西南」、「大彰化東南」、「海龍二號」、「海龍三號」、「彰化彰芳」、「彰化西島」及「中能」等7案，除彰化地區最南側之「中能」案，部分風場位於海岸地區特定區位外，其餘6案風場皆未位於特定區位，僅「部分海纜」位於特定區位，這些案件複雜度相對較低，對於海岸生態環境、航行安全相對影響較小。

透過行政協調，縮短上岸範圍，降低海岸衝擊

內政部表示，彰化地區離岸風場之海纜，均規劃由台電公司公告之「北側共同廊道」上岸，但因缺乏整合，內政部營建署利用其所建置的「海岸地區管理資訊網」查核發現，各風場的海纜重疊情形複雜，所以於今年10月3日先行召開行政程序審查專案小組會議，決議請經濟部能源局協調各開發商，整合風場之海纜路徑數量及上岸點、航行安全、重疊海域用地區位許可等相關議題，避免影響海域永續利用及減輕國土利用之衝擊。

委員同意採共同要求支持海洋牧場，監測海岸生態

內政部海審會於審查彰化地區離岸風力發電計畫案件時，為使使用海岸者能具體有效管理海岸，所以委員要求申請人針對所利用之海岸段，善盡企業應盡之海岸管理責任，配合自然環境進行海岸環境營造，未來漁業主管機關有海洋牧場相關規劃時，申請人應主動積極協助辦理；並要求承諾進行海岸地形變遷、生態調查及水質等監測作業，且定期提供監測成果資料予內政部，納入海岸基本資料庫，供政府海岸規劃管理之用。

部長不在場，避免干預委員審查，彰縣未表反對立場

內政部表示，依「內政部海岸管理審議會設置要點」第8點規定：「本會會議視實際需要召開，由主任委員召集之，並以主任委員為主席；主任委員因故不克出席時，由副主任委員代理之。本會應有全體委員應出席人數過半數之出席，始得開會，該應出席人數以全體委員人數扣除迴避人數計算之；出席委員過半數之同意，始得決議；正反意見同數時，由主席裁決之。」，今年12月21日召開之內政部海岸管理審議會第19次會議，為避免干預委員審查，徐主任委員國勇未在場，請林副主任委員慈玲代理，又海審會委員人數20人，該次會議委員出席人數為14人，包含學者專家委員7人及政府機關委員7人，已達到法定委員出席人數；且各案之審議過程，皆有請彰化縣政府表示意見，該府並未表達反對，故經海審會專業縝密之審議後，並釐清有關纜線上岸段所涉共同廊道、航行安全等相關議題，決議各申請案尚符合海岸管理法第26條之規定，請申請人依決議補正完成送該部，經查核無誤後核發許可。

期待各界共同支持綠能發電，降低中南部空污問題

政府為實現能源轉型及確保再生能源穩健成長，現階段持續推動各項綠能發電計畫，內政部亦配合行政院政策積極辦理相關審議作業，以兼顧穩定供電、降低空污及減少排碳等問題。同時也期盼全民共同支持政府推動能源轉型，為未來低碳、低污染之願景共盡一份心力，達成臺灣永續家園之最終目標。

(中時電子報)