今年茶產量減質優 嘉義縣長翁章梁頒獎茶農製好茶

2018年12月30日 19:46 中時 廖素慧

嘉義縣長翁章梁（中）、嘉義縣文觀局長許有仁（右）品嘗兩岸茶王的好茶。（廖素慧攝）

茶農林藝諺榮獲今年冬茶青心烏龍組特等獎。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁（右）、阿里山鄉農會總幹事劉家顯出席阿里山茶賽頒獎活動。（廖素慧攝）

2018大阿里山區冬季茶賽30日在嘉義市舉辦頒獎暨展售活動，嘉義縣長翁章梁頒獎給各級得獎茶農，走訪茶攤品茶，傾聽茶農對當前茶業產銷制度的意見，他說，阿里山高山茶是嘉義重要的品牌農產之一，將行銷到日本、中國大陸及全世界。

阿里山冬茶青心烏龍組、金萱組各有653點、407點（每點22台斤）參賽，共約2萬3000台斤，淘汰率各是41.5％和43.5％，評鑑結果青心烏龍組特等獎一品茶業，頭等一簡加進、頭等二一品茶業、頭等三新東興茶業，金萱組特等獎郁榮園公司、頭等一林吉園以茶會友公司林玟嘉、頭等二陳欣怡、頭等三茶田35號吳志靖。

阿里山鄉農會總幹事劉家顯說，今年夏秋季多雨，下了百餘天的雨、早晚溫差大，氣候影響阿里山茶業減收約4成，但品質更提昇，農藥殘留等相關檢驗均合格，價格也穩定，喝高山茶首選阿里山茶就對了。

翁章梁說，近年因政治因素影響陸客來台，但不論任何黨執政都不反對陸客來台灣，阿里山高山茶到日本行銷，也同樣銷往中國大陸，還要進軍歐洲，開拓國際市場。

(中時 )