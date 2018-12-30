進入枯水期 南市水利局籲民眾及早節水

截至12月30日止，曾文水庫蓄水量32572萬噸蓄水率63.86％。由於目前已進入枯水期，水庫蓄水量將隨之降低，台南市府水利局提醒民眾撙節用水，維持節水好習慣。（劉秀芬翻攝）

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農曆春節腳步將近，家家戶戶即將進行大掃除，由於目前時序已進入枯水期，降雨量逐漸減少，水庫在用水量大於進水量的情形下，蓄水量亦將隨之降低，台南市府水利局提醒民眾撙節用水，維持節水好習慣，防患未然。

水利局表示，台灣降雨特性豐枯十分明顯，一旦進入冬季枯水季，水庫剩餘蓄水量必需撐過農曆春節後的春季，甚至要撐到梅雨季，但萬一遇到春雨不佳、空梅等情形，嚴重時就會進行工業限水甚至民生限水，台南市104年及106年即遭遇類似情形。

據南區水資源局統計，今年9月迄12月上旬中南部地區平均降雨量約為歷年同期3成左右，轄區目前水情尚屬正常。截至12月30日止台南地區曾文水庫蓄水量32572萬噸蓄水率63.86%，烏山頭水庫蓄水量6242萬噸蓄水率79.74%

南化水庫蓄水量7466萬噸蓄水率79.95%，但時序進入枯水期，南水局仍將嚴密監控水情及機動調度水源，維持供水穩定，更呼籲社會各界共同努力節約用水。

南水局不僅每日監看轄區各水庫蓄水量及河川流量狀況，每月更邀集農政、台水公司、地方政府等單位，就水源總量管控、跨域支援調度等措施進行滾動檢討，以增加南部地區水資源整體調度應變能力。

依據中央氣象局預報資料預估，未來一季降雨量正常至偏少，且各地第1期稻作已陸續開始供灌，經濟部水利署及南水局將持續定期召開水情評估會議，檢討管控全台各區水情，從水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等面向，管控各標的用水，確保全台供水穩定無虞。

現值歲末年初，愈接近農曆新年，除舊布新、年終大掃除在在需要用水，所以水利局特別提醒民眾，有水當思無水之苦，保持警覺，有備無患。

(中時 )

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