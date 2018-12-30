感人!阿塱壹古道女浮屍 警消海巡20人徒步5hr接力送出

2018年12月30日 20:15 中時 謝佳潾

屏東著名景點阿塱壹古道29日傳有女浮屍擱淺岸際，岸巡及警消一行近20人，來回花5小時以徒步接力的方式將遺體送出。（謝佳潾翻攝）

跨年夜前夕，屏東著名景點阿塱壹古道傳有女浮屍擱淺岸際，岸巡及警消人員獲報趕往現場查看後，發現女子死亡多日、臉部浮腫變形無法辨識，隨後趕緊合力用擔架將她送出，而因地點太過偏僻，他們一行近20人不僅徒步接力，來回還花了5個小時，敬業精神令人欽佩。

第八巡防區指揮部第六岸巡隊指出，29日下午15時許，獲報牡丹鄉旭海觀音鼻岸際、即阿塱壹古道發現1具浮屍，隊員立即夥同警消近20人出發查看，2小時後一行人抵達現場，果真發現身著紅黑色長袖上衣、且無身份證明文件的女浮屍，且臉部浮腫變形，研判死亡多日。

第六岸巡隊說，當時已漸入夜且海象惡劣，加上阿塱壹古道地形崎嶇、車輛無法進入，弟兄們聽著巨浪不時拍打岸際的聲音，無不心驚膽顫，但為將遺體順利送出，專業精神最終戰勝畏懼，大家以接力搬運的方式，靠著手電筒及頭燈亦步亦趨地將她送到旭海安檢所。

「來回走了5小時，值得！」當天晚上20時許，岸巡及警消人員終於將遺體送出阿塱壹古道，他們說，這次行動整整走了5個小時，且走的是崎嶇滿是砂石的海岸線，其實很擔心自身安危，所幸大家很合作又有默契，不僅平安歸來也讓女浮屍有機會回家。

警消指出，遺體後由禮儀社送往屏東市立殯儀館，將待檢察官相驗，以釐清死因。

(中時 )