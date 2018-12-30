張艾嘉為年輕創作者苦心經營！邀寶弟獻舞主持有「乃父之風」

2018年12月30日 19:50 中時 徐桐炘

張艾嘉和學員一同演出，她日前宣告明年巡演完加場《聊齋》後將「封箱」舞台劇。（果實文教基金會提供）

寶弟登台氣勢十足。（果實文教基金會提供）

張艾嘉和兒子奧斯卡相擁打氣。（自攝）

張艾嘉成立果實基金會30年，集合兩岸三地和新加坡青年參與第10屆藝術創作營，並一同表演舞台劇《你好嗎？》，邀請台灣眾多導演觀賞指導，但她笑言年末不想打擾大牌明星接商演賺錢，剛好請兒子奧斯卡旗下藝人葛兆恩（寶弟）客串要角，正在杭州拍戲的寶弟抽空回台，不但表演舞蹈、Rap還身兼小劇場主持人，頗有乃父之風，不過張艾嘉笑說，「寶弟比較帥，因為媽媽很漂亮！」

張艾嘉年輕時就認識高凌風，看準寶弟像父親一樣敢於表現，尤其讚賞他的舞蹈能力，趁此機會讓寶弟回台表演，她也感嘆台灣演藝圈缺乏舞台讓年輕人發揮，儘管人才不少，卻沒有向外推廣的能力，她成立果實的初衷，正是希望能給有志從事藝術工作的孩子有發展空間。

此系列活動開支高達300萬，基金會營運也需要不少經費，張艾嘉表示全憑「堅持」，最初將個人廣告收益全投入果實，「這10年很辛苦，因為年紀大了，不再拍廣告了！」但許多朋友知道她的理念，「他們過生日開始不送禮，就捐錢給基金會。」她也多接座談和演講，每年拿出部分收入給果實，還有少許企業家贊助，才能順利度過第30年。

張艾嘉昨在彩排看見學員全體大合唱，感動爆淚，更臨時決定，在尾聲以朗誦和演唱為演出劃下完美句點，兒子奧斯卡在彩排結束後給她一個熱情擁抱。蔡明亮、鄭芬芬和沈可尚都被舞台劇成員的青春活力感動，和張艾嘉合作《夕霧花園》的林書宇則帶著女友夏于喬一同到場，除了對幾個演員感到興趣，並表示對張艾嘉能一直充滿活力感到羨慕。《你好嗎？》明後天於華山Legacy舉行。

(中時 )