安那不畏寒風為跨年做彩排 張惠妹私授演出撇步

友善列印
中時

「2019台北最high新年城」明晚（31日）將在台北市府前廣場登場，安那今（30日）頂著寒風中進行最後彩排。安那被封為華人歌壇「最強怪物新人」，2018年以超強曝光度接下4支廣告代言，以及台北、宜蘭2場跨年晚會的演出，最近更受邀接下第5支APP廣告代言，成為第一位擔任TikTok抖音台港澳大使，日前拍攝廣告，還首次化身超齡上班族，花了11個小時才完成廣告拍攝。

安那第一次站上台北最high新年城跨年晚會擔任表演嘉賓，15分鐘的演出目前還是保密到家，但她坦言壓力真的蠻大，還特別請教阿姨張惠妹（阿妹），教她表演上的撇步，因為是跨年表演，阿妹也教她要跟現場觀眾互動的方法。日前她穿高跟鞋拍TikTok抖音廣告，結果後腳踝摩破皮，阿妹也教她可以在腳踝貼上紗布或是繃帶，可以減緩腳踝摩擦撇步。

日前她出席時尚活動與木村拓哉、林志玲合影，豐滿上圍意外成為焦點，對此阿妹還特別關注一下「怎麼回事？」被問到是否有被阿妹下「封事業線」，她笑回：「沒有！」並解釋，當天是因為衣服角度，才會看起來感覺比較豐滿。而跨年晚會當天剛好寒流來襲，她透露，穿著與平常演出不會有太大差異，不擔心穿太少會冷，「因為站上舞台表演跳一跳就會流汗，完全不用貼暖暖包來禦寒！」

今年靠廣告代言賺進百萬收入，日前還為日本奶奶買了一台車，新的一年她也期望可以在暑假到美國進修舞蹈2個月，坦承自己英文不太好，屆時也希望有舞蹈老師可以陪同同行。18歲的安那之前曾交過一個男友，「但爸爸應該不知道」，所以新的一年除了期望可到美國進修舞蹈外，最大願望就是可以交男朋友。

(中時 )

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