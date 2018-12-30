保庇天后王彩樺 7-ELEVEN門市參與弘道送餐長輩

2018年12月30日 20:22 中時 陳世宗

7-ELEVEN近日推出與韓國「黏黏怪物研究所」攜手打造的「為愛出力機」，透過比腕力就能捐款，保庇天后王彩樺號召粉絲到7-ELEVEN阿邱霸(臺語：比腕力)，30日現身7-ELEVEN秋紅谷門市的「腕力王活動」，與粉絲們合力打擊怪物，一起為愛出力！

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款長期關注弱勢長輩議題，今年首度將公益議題結合創意捐款互動裝置，特別與年輕人喜愛的韓國「黏黏怪物研究所」合作創造10隻代表阻礙長輩生活的怪物、打造出10臺造型不同的「為愛出力機」，希望能讓年輕人更關心公益，捐款互動同時看到弱勢長輩的生活需求，已巡迴臺北、嘉義指定門市，近3.2萬人次體驗，歲末年終來到臺中，呼籲大家到7-ELEVEN門市捐款擊敗怪物，就能幫助弱勢長輩解決生活困境。

在演藝界中影視歌三棲的王彩樺，日前帶著女兒一起到7-ELEVEN門市捐款擊敗怪物，並透過一己之力呼籲大家幫助有需要的高齡長輩！王彩樺表示：「以前有受邀參與弘道的活動，跟長輩一起站上臺北小巨蛋，看到基金會服務的長輩很幸福，有了社工和志工的協助，原本孤立無援的長輩可以自在安老，甚至踏出家門，完成心願。」

長期接受送餐服務72歲獨居林阿公，與王彩樺保庇天后一起合力打擊怪物

弘道老人福利基金會臺中服務處投入老人送餐十一年來，每日送出300個以上便當，期待維持弱勢獨居長輩至少一天能有一餐新鮮、健康的餐食，解決他們迫切的營養需求，但現今弘道廚房受限於空間格局及設備，供餐的數量無法滿足需求，需要送餐的長輩陷入排隊申請的困境。

弘道今年也與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作「門市送取餐服務」，提供68位弘道關懷的獨居弱勢長輩可至指定門市取餐，而行動不便的弱勢長輩由弘道志工或照顧秘書協助取餐送到家，週日也有7-ELEVEN門市店長為長輩送餐，截至今年11月底共提供1,106餐次，讓弱勢長輩有營養餐食不斷炊。

基金會安排由王彩樺與72歲林阿公帶領示範如何打擊「超級餓魔」，也代表著長輩只要透過眾人的力量，都有機會戰勝生活中阻礙他們安老的困境！邀請粉絲現場捐款打擊怪物，不但同時幫助弱勢長輩解決生活困境，還可以呼籲更多年輕人關心長輩需求。

(中時 )