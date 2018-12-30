正牌航母殺手 俄進化版逆火超音速轟炸機復活

2018年12月30日 19:53 中時電子報 盧伯華

俄羅斯升級版Tu-22M3M逆火轟炸機首飛

全球速度最快的長程超音速轟炸機──俄羅斯圖-22M3(北約代號：逆火，Backfire)最近完成升級改造，其進化版圖-22M3M從倉庫拖出儲藏多年的未完工機身，加上改進的航電設備與控制系統，終於在日前正式首飛。它同時加裝了最新式的高超音速導彈與巡航導彈，成為俄軍兼具戰略核打擊與攻擊航母的戰術武器。

據俄羅斯塔斯社報導，首架升級版圖-22M3M逆火轟炸機周五於哥布諾夫(Gorbunov)飛機公司喀山機場進行首飛，機上未載武器，飛行時間短暫。轟炸機將於2019年繼續進行一系列地面測試，包括機載雷達電子設備、發動機運轉與人工智慧功能，並預計於2021年將首批30架升級版逆火轟炸機列裝部隊。

這是自逆火轟炸機服役40年後，俄羅斯再度把庫藏的未完成轟炸機進行改造為核常兼備的大型超音速轟炸機。目前俄軍約有百餘架前蘇聯留下來的逆火轟炸機尚在服役，現役的轟炸機亦將陸續接受升級改裝。

逆火轟炸機是冷戰時期前蘇聯極為重要的中長程戰略核打擊武器，它同時也肩負擊殺航母的轟炸任務。（圖／塔斯社）

報導說，設計該轟炸機的圖波列夫飛機公司提供資料顯示，升級後的Tu-22M3M具有更大的戰鬥力，作戰範圍擴大。俄羅斯航空航天部隊前指揮官邦達列夫(Viktor Bondarev)表示，新版轟炸機將能夠攜帶Kh-32高超音速反艦巡航導彈。

《騰訊軍事》分析稱，該型轟炸機不同於以核威懾為主要任務的圖-160戰略轟炸機，它兼具核反擊和打擊美軍航母戰鬥群的雙重職能。未升級前的圖-22M3轟炸機高空最大航速為1.88馬赫，是目前全球速度最快的長程轟炸機。它的航程近7000公里，可以攻擊除葡萄牙和挪威以外的所有歐洲國家，還可從北極圈內基地起飛，經過空中加油完成對美國本土的往返式攻擊。但後來對美國本土攻擊任務被航程更長的圖-160戰略轟炸機取代，圖-22M3轟炸機轉向針對歐洲與其周邊的美國航母。

分析指出，改型前逆火轟炸機的超音速突防、飽和式發射超音速反艦導彈等能力令美國海軍頭痛，也因此催生了用以攔截的F-14「雄貓」超音速戰機與AIM-54遠端空對空導彈、神盾艦載防空系統等關鍵武器。在反艦彈道導彈未出現之前，上百架圖-22M系列轟炸機一直是美國真正擔心的「航母殺手」。升級後的逆火轟炸機仍將以反艦巡航導彈與高超音速導彈為主要武力，針對俄羅斯周邊北大西洋、北冰洋和北太平洋區域內的航母為攻擊目標。

(中時電子報)