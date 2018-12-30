國民黨九合一大勝 蔡正元：感謝彭文正夫妻拉票不少

國民黨九合一大勝，蔡正元感謝彭文正夫妻拉票不少。（翻攝自彭文正臉書）

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中時電子報

國民黨九合一大選幾乎大獲全勝，雖然黨產被沒收財政困難，執政的民進黨仍輸到脫褲。前立委蔡正元在臉書感謝政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻，稱兩人幫國民黨拉了不少票，「功在黨國」。

國民黨2018大選勝選，前立委蔡正元在臉書誇獎政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻，說國民黨應該頒發「功在黨國」給他們。

蔡正元誇獎彭文正夫妻跳奇怪雙人舞幫國民黨在大選拉了不少票，「功在黨國」。（翻攝自彭文正臉書）

蔡正元諷刺，彭、李這對夫妻除了懂得專程赴美生子外，還懂得替美國坐月子中心打廣告。現在兩人拿空前高薪，在《民視》跳雙人舞，跳一些怪裡怪氣的台獨舞步。

蔡正元誇獎，人渣文本周偉航說的好，彭、李兩人替國民黨拉了不少票，真的功在國民黨。現在彭、李兩人在電視上，號召台獨起義罷免蔡英文，這是民進黨的內戰。

蔡正元說，2020民進黨徹底倒台，還需要彭、李兩人繼續努力，國民黨和柯文哲都要謝謝彭文正、李晶玉。

網友也笑說「冥盡黨最佳豬隊友」、「這對夫婦和曹科長一樣都是戰忽局的好同志」、「(台獨吉娃娃)+(美國人曹嘴炮)=最佳國民黨助造選員」、「民視還有一個胡忠信，專門歌頌日本殖民、搞台獨去中反中。」、「一個為了讓孩子有美國籍，而無所不用其極的夫妻，還敢言愛台灣？」、「曹長青科長也是國民黨助選功臣」。

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

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