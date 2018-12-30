跨年倒數看日出最好二選一！急診科醫師呼籲別做3件事

跨年倒數看日出最好二選一！急診科醫師呼籲別做這3件事。（資料照/花蓮縣政府提供、莊哲權攝）

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中時電子報

準備好跨年迎接2019年與衝一波看日出了？新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉卻表示，全台灣的急診醫護人員，有值過跨年急診班的都知道，元旦從清晨開始都有很多嚴重的病人，其中有些都和跨年和迎接曙光有關。如何避免？他提出三點呼籲，包括注意保暖、避免喝酒過量以及跨年和迎曙光二選一。

白永嘉醫師經常在臉書粉絲團「急診醫師的眼睛」分享看診故事，近日他也貼心PO出「跨年倒數和迎接新年曙光的提醒」，為避免成為元旦因故送醫的病患之一，急診醫師要提前提出3點呼籲。

1.有高血壓和心血管疾病的朋友

有這類病史的朋友，出門進行戶外活動時一定要注意保暖，尤其是頭部。氣溫下降時，尤其是清晨的時候，會增加心肌梗塞的發生率，尤其熬夜沒睡等日出更危險！每年元旦清晨幾乎都有送來醫院到院前死亡的，可能都和這個原因有關。

2. 避免熬夜跨年同時喝酒過量

跨年倒數之後，許多送來醫院急診跟喝酒過量有關，包括打架受傷甚至死亡，酒後騎車或開車嚴重車禍，樂極生悲實在不值得。

3.如果有開車或騎車，不要同時跨年倒數和迎接曙光

精神不濟疲勞駕駛，往往發生車禍都非常嚴重。白永嘉醫師說，真的建議不要同時跨年倒數與衝看日出，同時也要呼籲元旦清晨外出走路運動的長輩們，走路一定要非常非常小心，因為很多送來急診的，都是被疲勞的駕駛，撞到嚴重受傷甚至死亡。

(中時電子報)

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