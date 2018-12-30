美國海軍訂購3架CMV-22B 取代服役50年的C-2灰狗式

2018年12月30日 20:25 中時電子報 江飛宇

美國航空母艦上唯一的運輸機C-2灰狗式終於有了接班人，貝爾波音公司獲得了3.66億美元的合約，將要生產3架CMV-22B傾轉旋翼運輸機，這型機是從陸戰隊已大量服役的MV-22B所修改而來，未來總生產量可能達到39架。

防衛世界(defense world)報導，C-2灰狗式從1964服役，如今已相當老舊，美國海軍表示，最後一架灰狗會在2024年退役，因此需要CMV-22B接替，第一個CMV-22B 中隊將會在2021年部署。

CMV-22B與陸戰隊的MV-22B有一些明顯不同，主翼採用固定式，不像MV-22那樣可以90度收折，在機翼和機身設有後/前外部的適型油箱，可以有比較遠的飛行距離和滯空時間，同時為了乘客與貨物進出的安全，設有載坡道照明系統，以及通訊安全線路的高頻（HF）無線電。

第一個CMV-22B中隊將建立。

CMV-22B的全為19.2公尺、翼展25.7公尺，包括旋翼高度為6.7公尺。他可以採用垂直起飛(VTOL)也可以短距起飛(STOL)，VTOL的總載重為23.4噸、STOL的總載重25.4噸，可乘坐4名機組人員和23名乘客。CMV-22B最重要的工作是裝運戰鬥機所需要的發動機，特別是F-35戰機的F135發動機。

它還將結合改進的燃料輸送能力，設有空中加油系統，以便提供燃油給其他海軍飛機。

(中時電子報)