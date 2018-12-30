SBL》大麥克的報恩！麥克連讓達欣笑著離開

2018年12月30日 20:49 中時電子報 黃及人

「大麥克」麥克連這次真的回報了達欣總教練范耿祥知遇之恩！麥克連30日貢獻23分、11籃板及6火鍋，包含最後34秒超前比分的兩罰俱中，幫助達欣92比89險勝金酒，大麥克賽後表明自己奮戰心態，「我想讓范總笑著離開！」

「其實我剛來台灣時，根本沒有人相信我，能在SBL存活下去，只有范總一直告訴我，他相信我！為了回報他的信任，我很想每場比賽都讓他笑著離場，」麥克連說，「我體能變好的理由很簡單，就是更多練習、練習與再練習。」

麥克連口中的練習，其實就是最單純的跑步，藉由幫助擁有211公分、112公斤胖重體型的大麥克，可以擁有更好的體能，「我很喜歡跑步，尤其是每個禮拜二，我幾乎都在跑步，感謝教練與隊友願意協助我，讓我改善體能問題。」

達欣總教練范耿祥相當信任麥克連。(中華籃協提供)

一旁的范耿祥連忙狂「虧」麥克連，「他就是喜歡跑，但要不是我們每個禮拜一休息，他才不愛在周二跑步，我當然相信他，如今看到他逐漸優秀的表現，我不是欣慰而是滿意，從現實面與價碼來看，他真的是CP值很高的老外。」

范耿祥也強調，達欣至今針對雙洋將的用法，就是「忠於原味」，畢竟達欣是本季目前唯一還沒更換過洋將的球隊，從頭到尾都用麥克連與人氣超高的梅約，「所以我相信我們沒問題的，因為麥克連與梅約一定可以越來越融入我們。」

金酒以李家瑞攻下生涯新高21分表現最佳，只是面對3連敗的窘境，金酒執行教練吳俊雄無奈表示，「光靠努涅茲與李家瑞，我們確實不容易挑戰麥克連，關於努涅茲的去留問題，我現在什麼都不知道，要等球團高層做決定。」

(中時電子報)