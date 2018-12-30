西班牙編舞家來台編舞 表現瞬息萬變的千禧世代

2018年12月30日 21:33 中時 李欣恬

西班牙國家舞蹈獎得主馬可．莫勞來台取材編舞，他將台灣民間隨處可見的斗笠入舞，並融入不同的舞蹈技巧和動作，編創作品《MILLENNIALS》（千禧世代），表現瞬息萬變的時局。（丞舞製作團隊提供）

台灣廣納多元文化，自成特色，是藝術創作絕佳題材。西班牙國家舞蹈獎得主馬可．莫勞（Marcos Morau）來台取材編舞，他將台灣民間隨處可見的斗笠入舞，並融入不同的舞蹈技巧和動作，編創作品《MILLENNIALS》（千禧世代），表現瞬息萬變的時局，馬可．莫勞表示：「這是一個社群網絡年代，我們活在一個又一個群體運動裡，力量容易聚攏，但卻也往往瓦解得十分快速，原本還在呼喊著什麼理念，轉瞬間就了無蹤影。」

馬可．莫勞出生於1982年，家鄉在西班牙瓦倫西亞，他畢業於巴塞隆納戲劇學院、瓦倫西亞舞蹈與音樂學院，藝術養成多元，跨足劇場、攝影和文學等領域，他表示，自己並不是一名典型的編舞家，「我不會跳舞，但我很享受編舞的樂趣，並透過不同的視角，重新看待編舞。」

這回受台灣編舞家蔡博丞之邀來台，馬可．莫勞是先在台北做田野調查，不管是到永樂市場買布，或是感受台灣的人文風景，都使他樂在其中，他表示：「斗笠的運用，有一種群眾的號召性，它獨特的外型，也有幾何線條的表現，和舞者的肢體動態交織，能展現聚攏又散開的狀態。」

31歲的蔡博丞，對千禧世代也有類似的想法，他同樣也以千禧世代為概念，編創新作《Melting Neon》（消融世代），並以作曲家拉威爾廣為人知的作品《波麗露》為基礎，由美國作曲家萊恩（Ryan Somerville）重新編曲，重組節奏和旋律，使其變得更為狂野。

蔡博丞表示，千禧世代是一個頗為渾沌的年代，「從1999轉入2000年，是一個特別的開始，有人說那是一個幸運的年代，但也有人說，可能性太多，所以顯得曖昧不明，這個世代的年輕人，開始有許多新名詞加諸在他們身上，像是草莓族、厭世代等，上一代的人，對千禧世代的人總有不同的觀點和詮釋。」

蔡博丞在舞作裡，呈現派對裡的狂歡狀態，他說：「那是一種屬於群眾的掙扎，也是一種無力感的狀態，跨了一個世代，理應顯得更加有希望，外在看起來或許很光燦，但內心正在消融、逐漸瓦解。」演出將於1月4日至6日，在台北國家戲劇院實驗劇場登場。

(中時 )