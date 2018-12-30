陳昇連續25年跨年嗨唱 新年希望抱孫子當阿公

2018年12月30日 21:43 中時 尤嬿妮

陳昇今晚在台北國際會議中心開唱。（宜辰整合行銷提供）

陳昇今晚在台北國際會議中心開唱。（宜辰整合行銷提供）

陳昇的「華人公寓」跨年演唱會，首場今晚在台北國際會議中心開唱，是他連續第25個跨年演出，締造全亞洲歌手紀錄！今晚節目預計長達6小時、嗨唱超過45首歌，無酒不歡的陳昇照慣例在後台準備20箱紅酒，以酒潤喉！表演向來隨性的他，今穿彩色羽毛圖騰西裝開場，樂手彈起〈短歌三葉草〉前奏，他即興哼唱：「我還沒有準備好、我還沒有準備好，其實是他們還沒有準備好、還沒有出來，我現在去看看到底是怎樣。」原來是小提琴手還沒上台，逗笑滿場3300位觀眾。

陳昇特別感謝歌迷多年來熱情相挺，每年跨年相聚的約定「真的是要唱到掛點為止」，他說：「今年剛好是我入行30週年又是第25個跨年開唱，我會唱到大家不想聽為止。」他開唱前每天做足體能功課，包括騎單車、游泳，演出前一天刻意讓自己累到趴，「就是要好好的大睡，今天精神超好的，好心情根本不用開嗓護喉，就很有感了」。

演出前受訪聊起新年願望，陳昇表示自己什麼都有了，不敢多要，問到他32歲兒子和女友交往3、4年，想當阿公了嗎？陳昇透露老婆有Puch（催婚），兒子預訂明年結婚，「好像有（孫子）也很好玩」。

(中時 )