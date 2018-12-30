大陸推出外銷型雷射武器 搶攻國際市場

LW30在今年珠海航展展出，已打算向國際軍武市場銷售。(圖/環球網)

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中時電子報

雷射武器還沒有真正實用化，不過大陸的中國航天科工集團公司(CASIC)已經準備外銷雷射武器，型號是 LW-30。

防衛世界(defense world)報導，雷射武器主要是防衛低空與慢速威脅物，可以摧毀從無人機、導引炸彈與迫擊砲彈這樣的目標。據CASIC稱，LW-30具有高效率、高反應力、命中率和靈活性。

大陸媒體報導， 反裝甲飛彈與迫擊砲這樣的目標在以往都不容易攔截，因為太快了，而且通常數量頗多，後來發展出點對點的飛彈可以能夠擊中這些目標，但是愈精寧的飛彈就愈昂貴，而無人機、迫擊砲，或是線導反裝甲飛機要便宜的多，相當不划算。因此只需供電就能攔截的雷射砲就顯得很有價值，雖然雷射砲的單價高，但是使用成本很低。

LW-30戰鬥系統是由一輛配備低空雷達的戰場的通信控制車、雷射砲裝載車和一輛後勤支援車(提供電源)所組成，在典型情況下，LW-30的攔截過程分成「掃瞄、檢測、分析、擊發」四個階段，雷達會先掃描到可疑目標，並分析目標最脆弱的部分，比如頂部的引信或是導引段，然後雷射光對弱點持續照射，高溫就可在幾秒內對這枚威脅物造成破壞。

不過要是威脅物的外層能夠耐熱，雷射砲的照射可能不足以摧毀，因此CASIC還表示，雷射砲可以再和現有的近迫快砲系統、低空防空飛彈相互配合，形成無盲點、無死角的防禦網。

Laser weapon

北京先進武器觀察員吳培新說，雷射砲是最適合抵禦廉價慢速威脅物的防禦系統，世界上許多軍事研發單位也都在努力開發雷射武器，因此這即將是國際軍火市場上的搶手貨。

除了CASIC之外，其他大陸的國防集團也準備將他們的雷射武器系統推向市場。比如中國船舶工業集團公司製造了另一種車載雷射武器，他們的載具是六輪裝甲車，目樣是處理低空目標，主要是小型無人機。

(中時電子報)

文章來源：China Offers To Export Laser Weapons

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