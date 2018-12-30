影》陽信銀行搶劫案 六福皇宮主廚遭聲押法院裁准

2018年12月30日 22:36 中時 許哲瑗 、 陳俊雄

中天新聞

六福皇宮主廚游甯鈞28日持槍搶劫陽信銀行板橋分行，洗劫334萬元現金後逃逸，29日在自家住處內落網，新北地院晚間9時許裁定羈押，未禁見。

新北地院評議後認為游甯鈞所犯為本刑7年以上徒刑重罪，且有湮滅證據及逃亡之虞，晚間9時裁准羈押。

新北地檢署表示，承辦檢察官複訊陽信銀行搶嫌游甯鈞後，以他涉犯重罪，且有逃亡、湮滅證據之虞，下午4時半左右向法院聲請羈押（未禁見）；另因游甯鈞以其中90萬元贓款贖回車輛，故車輛已屬犯罪所得變得之物，檢察官也已指示警方一併查扣，以做為將來追徵之保全。

新北地院晚間召開聲押庭評議後認為，游甯鈞持具有一定重量、外觀與真槍相似之黑色玩具槍搶劫銀行，並於強盜前先行竊取他人機車，所涉犯的加重強盜等犯罪嫌疑重大，且為7年以上有期徒刑之罪，常伴有逃亡及串滅證之高度可能。

新北地院指出，游甯鈞在犯案前先行購買換裝用衣物，又竊取他人機車作為交通工具，致生警方查緝困難，有事實足認游甯鈞有逃亡之虞；另游甯鈞犯案後，即將犯案所用之黑色玩具槍及作案時所穿著之衣物全數丟棄，亦有事實足認有湮滅事證之虞。

新北地院審酌游甯鈞行為對社會治安危害重大，倘若逃亡或滅證，將嚴重影響後續程序之進行，為確保偵查審理程序之進行，並審酌羈押對於游嫌人身自由限制程度，有羈押之必要，晚間9時許裁定羈押。

(中時 )