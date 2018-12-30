斥資3億把旗艦店搬高雄！燒烤店與韓市長一起拚經濟

2018年12月30日 22:02 中時電子報 林郁庭

上任後首剪綵! 韓市長參加燒烤店開幕（影/中天新聞TouTube）

「碳佐麻里」時代店，用頂級食材、店內壯觀及舒適的空間裝潢風格、堅持用高品質等吸引顧客上門。（圖/翻攝自中視新聞YouTube）

連續假期，高雄市長韓國瑜一樣行程滿檔，清晨才到六龜參加馬拉松，出席「碳佐麻里」時代店開幕，此燒肉店老闆特地將旗艦店從台南搬到高雄，斥資超過3億元蓋占地有14個籃球場大的旗艦店。韓國瑜今致詞時也笑說，謝謝業者看好高雄，而把總公司遷到到高雄。

韓國瑜當選高市長，消費市場上演一波波的看好高雄行情，知名燒肉店碳佐麻里也將旗艦店從台南搬到高雄。據中視新聞報導，韓國瑜今近中午時出席「碳佐麻里」時代店開幕，特地感謝碳佐麻里老闆，投資佔地千坪、相當14個籃球場大的旗艦店，還笑說「總投資額高達3億多元，把這個祕密講出來沒關係吧？哈哈哈，真是不得了，大家鼓掌一下。」

韓國瑜說他要感謝邱董事長，雖然他的故鄉是台南，但看好高雄而決定將總公司遷到高雄來。他並指出，明年一月，有100多家企業董座會到高雄開投資會議，前天也有電視電影界人士告知他，明年很多電視、電影的影展要從台北轉來高雄辦大型影展，大家都看好高雄，是很棒的事。

「碳佐麻里」時代店位於時代大道上的大洋化工的1,877.27坪土地，每月租金高達85萬元，但業者不擔心，他用頂級食材、店內更主打壯觀及舒適的空間裝潢風格、堅持用高品質等吸引顧客上門。

(中時電子報)