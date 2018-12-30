幽閉心理壓力？ 國際太空站破洞是人為造成

2018年12月30日 22:50 中時電子報 江飛宇

今年8月，運行在400公里高空的國際太空站發生漏氣事故，艙壁有個小洞把空氣外洩到太空。這個洞本身很快就被修補了，但是這個破洞是怎麼形成仍是問題。俄羅斯太空人表示，小洞是從內部鑽出來的，也就是，這是人為破壞。

大眾機械(popular mechanics)報導，原本外界猜測小洞是微隕石造成，然而俄羅斯航太局局長德米特里．羅戈津(Dmitry Rogozin)表示，這個洞似乎是由人為的蓄意鑽孔，這話也得到俄羅斯太空人的同意，因此陰謀論也開始。

太空人謝爾蓋．普羅科皮耶夫(Sergei Prokopyev)是國際太空站的兩名成員之一，他們在幾週前，穿著太空衣從站外調查了這個洞，在幾個小時的週查後，比對了艙外破洞與艙內狀況的照片與樣本，普羅科皮耶夫認為，那不是微隕石造成的自然事故，而是人為鑽洞，無論是偶然還是故意。

太空站小洞是用補土與樹脂補起來。(圖/NASA)

今日宇宙(universe today)報,，普羅科皮耶夫稱，他不想多猜鑽孔者是誰，在幽閉的太空環境，精神不穩定很可能是原因，每個人都想回家，但這種方法完全不值得，但我不想怪罪任何人。

俄國航太局相當關注這個問題，因為這個洞是發生在俄羅斯聯盟號太空船上，如果整個事情是故意破壞的，可能會破壞俄羅斯太空計劃的國際形象。

(中時電子報)