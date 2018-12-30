日公佈韓艦以火控雷達瞄準日巡邏機視頻

2018年12月30日 22:50 中時電子報 盧伯華

日本公布韓國軍艦以雷達鎖定日本自衛隊巡邏機影片

繼昨日向韓國提出抗議後，日本防衛省公佈一段韓國海軍艦艇用火控雷達系統鎖定日本自衛隊巡邏機的影片。韓國國防部表示這是日本一面之辭，深表遺憾與憂慮。

日本防務部網站發佈的這段視頻長達13分鐘，事發地點位於能登半島海域，屬於日方專屬經濟區，當時天候狀況良好，海面接近平靜無波。影片中可見南韓海軍驅逐艦與海警巡邏艦及北韓漁船。而來自厚木基地的日本P-1巡邏機飛到南韓艦艇上空，隨後在附近繞行、錄影與觀察。

約在影片6分鐘左右，巡邏機人員回報偵測到火控雷達鎖定訊號，日本海自人員隨後透過VHF的緊急頻率，三度用英文呼叫韓艦表明身分，告知偵測到火控雷達訊號及要求解釋，但韓艦沒有回應。

據日本防衛省表示，事情發生在12月20日，用火控雷達系統瞄準並鎖定日本自衛隊巡邏機是非常危險的行為，日本因此向韓國提出正式抗議。韓國堅稱，韓國軍艦是前往營救一艘在日本飛機飛行區域遇險的北韓船隻。

火控雷達具有目標鎖定功能，鎖定後一旦按下按鈕就會啟動火砲或導彈。日本防衛大臣岩屋毅指出，使用火控雷達鎖定海自巡邏機是極為危險的行為，更會讓雙方因南韓要日企賠償殖民時期強徵工人而日趨緊繃的關係更加難以解決。

(中時電子報)