跨年最IN！全台跨年煙火看這裡

雲林古坑劍湖山世界今年跨年煙火秀有新亮點，首度與金光布袋戲跨界合作，以布袋戲經典主角史豔文搭配摩天輪璀璨煙火，將帶來視覺震撼。（劍湖山世界提供）中央社記者葉子綱傳真 107年12月20日

友善列印
中時電子報
101跨年煙火今年好「台」！台灣雞排、珍奶等全登上（圖/101堤供）
高雄義大跨年煙火秀。（圖／取自中天新聞CH52）
南臺灣跨年首選「2019紫耀義大‧義起享樂  3D藝術跨年煙火秀」。（圖片提供／義联集團）

一年一度的跨年來了，今年全台跨年晚會，除演唱卡司陣容比拼，煙火長度、圖案也一再創新，成為重頭戲，台北101有九大煙火主題，連知名夜市美食絢爛躍上螢幕，就是要跟高雄義大搶客，中部的劍湖山世界連3天的煙火，也吸引遊客到訪。各地熱熱鬧鬧舉行跨年煙火，快去搶位子吧！

●台北101：每年吸引數十萬民眾瘋跨年，從倒數90秒開始數，深夜12時一到，長達360秒煙火，計九大主題，透過1萬6000發煙火，在夜空中綻放，民眾將可看到台灣美的地理環境、科技代工發達、最珍貴的民主自由，連雞排珍奶、勞工朋友通通躍上大螢幕。

●高雄義大世界：主題為「紫耀義大 義起享樂」3D藝術跨年煙火秀，午夜12點施放999秒煙火，為全台首創大型矩陣煙火，施放角度不設限，以3D立體效果驚艷全場；煙火也將幻化成多種樣貌，陳現萬花筒、俄羅斯方塊、貪食蛇、七巧板等，大家共同記憶中的經典遊戲，在夜空中閃耀。

●劍湖山世界：結合布袋戲打造長達1088秒的金光摩天輪跨年煙火秀，主題　「萬箭齊發 史艷文叱吒劍湖山」，從29日起至31日每天施放，12月29日與30日每天煙火秀將施放300秒，跨年當天煙火秀則長達488秒，預計施放多達2萬8888發花火。

●大直美麗華：今年斥資120萬，打造300秒星空煙火秀，結合動感的彗星煙火，照亮台北夜空；吸引逾10萬人共襄盛舉。

●花蓮太平洋觀光節跨年晚會：花蓮縣政府在六期重劃區，規劃太平洋觀光跨年晚會，煙火規劃長達300秒，隔天還有七星潭的F16戰機衝場與迎曙光活動，此為黑鷹直升機首度參與編隊飛行表演。

(中時電子報)

斥資3億把旗艦店搬高雄！燒烤店… 好市多這隻熊 讓媽媽愛慘了「尤…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。