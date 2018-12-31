跨年最IN！全台跨年煙火看這裡

2018年12月31日 00:02 中時電子報 戴安瑋

101跨年煙火今年好「台」！台灣雞排、珍奶等全登上（圖/101堤供）

高雄義大跨年煙火秀。（圖／取自中天新聞CH52）

南臺灣跨年首選「2019紫耀義大‧義起享樂 3D藝術跨年煙火秀」。（圖片提供／義联集團）

一年一度的跨年來了，今年全台跨年晚會，除演唱卡司陣容比拼，煙火長度、圖案也一再創新，成為重頭戲，台北101有九大煙火主題，連知名夜市美食絢爛躍上螢幕，就是要跟高雄義大搶客，中部的劍湖山世界連3天的煙火，也吸引遊客到訪。各地熱熱鬧鬧舉行跨年煙火，快去搶位子吧！

●台北101：每年吸引數十萬民眾瘋跨年，從倒數90秒開始數，深夜12時一到，長達360秒煙火，計九大主題，透過1萬6000發煙火，在夜空中綻放，民眾將可看到台灣美的地理環境、科技代工發達、最珍貴的民主自由，連雞排珍奶、勞工朋友通通躍上大螢幕。

●高雄義大世界：主題為「紫耀義大 義起享樂」3D藝術跨年煙火秀，午夜12點施放999秒煙火，為全台首創大型矩陣煙火，施放角度不設限，以3D立體效果驚艷全場；煙火也將幻化成多種樣貌，陳現萬花筒、俄羅斯方塊、貪食蛇、七巧板等，大家共同記憶中的經典遊戲，在夜空中閃耀。

●劍湖山世界：結合布袋戲打造長達1088秒的金光摩天輪跨年煙火秀，主題 「萬箭齊發 史艷文叱吒劍湖山」，從29日起至31日每天施放，12月29日與30日每天煙火秀將施放300秒，跨年當天煙火秀則長達488秒，預計施放多達2萬8888發花火。

●大直美麗華：今年斥資120萬，打造300秒星空煙火秀，結合動感的彗星煙火，照亮台北夜空；吸引逾10萬人共襄盛舉。

●花蓮太平洋觀光節跨年晚會：花蓮縣政府在六期重劃區，規劃太平洋觀光跨年晚會，煙火規劃長達300秒，隔天還有七星潭的F16戰機衝場與迎曙光活動，此為黑鷹直升機首度參與編隊飛行表演。

(中時電子報)